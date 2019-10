L'ambassadrice de Cuba reçue par Mme Eddalia : Partage d'expériences au volet social

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a reçu, hier, l'ambassadrice de Cuba, Clara Margarita Pulido Escodell, avec laquelle elle a évoqué la nécessité de renforcer la coopération et le partage d'expériences au volet social. Les deux parties ont souligné, lors de cette rencontre, "la nécessité du renforcement de la coopération et du partage d'expériences dans le domaine social au mieux des intérêts communs", mettant en avant "l'importance des échanges de visites pour s'enquérir de près des expériences des deux pays", précise la même source. Pour sa part, l'ambassadrice cubaine a exprimé "son admiration" du niveau des prestations sociales offertes par l'Etat algérien au profit des catégories vulnérables et nécessiteuses".