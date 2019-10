L'ambassadrice de Cuba reçue par M. Hamam : Examen de la coopération en matière de ressources en eau

Le ministre des Ressources en Eau, Ali Hamam a reçu, lundi, l'ambassadrice de Cuba, Clara Margarita Pulido Escodell, avec laquelle il a évoqué le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine des ressources en eau. Les deux parties ont souligné l'importance du raffermissement des relations de coopération en matière de ressources en eau et de transfert d'expertises techniques. Le ministre a exprimé son souhait de voir se renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine du dévasement et de la réhabilitation des barrages et de la réutilisation des eaux traitées en vue de permettre aux établissements placés sous sa tutelle de bénéficier de l'expérience cubaine en la matière. Pour sa part, l'ambassadrice a exprimé le souhait de son pays d'accompagner le développement du secteur des ressources en eau en Algérie à travers le transfert de ses expériences aux entreprises algériennes.