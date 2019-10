Le chef de l’état reçoit le Premier ministre : l’impérative valorisation des compétences

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu hier le Premier ministre, Noureddine Bedoui, auquel il a souligné «l'impératif de hisser la place du chercheur et de la recherche scientifique et valoriser les compétences algériennes dans le pays et à l'étranger»..

Le chef de l'Etat a passé en revue avec le Premier ministre «la situation politique, économique et sociale du pays ainsi que les activités du Gouvernement». M. Bedoui a présenté un exposé sur les résultats des deux réunions du Gouvernement des 16 et 23 octobre, ainsi qu'un bilan sur les deux conseils interministériels tenus les 17 et 26 du même mois». «Parmi ces résultats, figurent les décisions du Gouvernement portant promotion de la recherche et du développement au sein des établissements publics économiques, valorisation des résultats de la recherche scientifique et exploitation des compétences humaines et matérielles que recèle notre pays dans les domaines de la recherche scientifique et du développement technologique», précise le communiqué. A ce propos, le chef de l'Etat a mis en avant «l'impératif de hisser la place du chercheur et de la recherche scientifique, et valoriser les compétences algériennes dans le pays et à l'étranger, notamment au sein du système économique, cheville ouvrière du développement de notre pays face aux défis de l'heure». A cet effet, M. Bensalah s'est félicité des «décisions du dernier conseil des ministres visant à jeter de nouvelles bases offrant à l'activité de chercheur des garanties et des mesures incitatives au sein de l'entreprise économique». Quant à la protection de l'environnement, le Premier ministre a présenté «un exposé sur le Programme national de reboisement (PNR) et l'opération de réhabilitation et d'extension du Barrage vert», mettant en avant les efforts du Gouvernement visant à faire aboutir ce projet à travers l'exploitation des réseaux sociaux et l'accompagnement scientifique garanti pour sa concrétisation par les chercheurs». Il s'agit également d' «encourager le volontariat au niveau des établissements d'enseignement pour inculquer à nos enfants, tous cycles confondus, la culture environnementale». Invitant le Gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de cet important programme national, M. Bensalah a estimé que cette forte volonté politique visant la préservation de la flore et du patrimoine forestier représente «une approche stratégique basée sur la protection des ressources naturelles contre la désertification et la lutte contre le changement climatique, une approche qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)». Par ailleurs, M. Bedoui a informé le chef de l'Etat sur «l'état d'avancement des préparatifs des Jeux méditerranéens qui seront organisés à Oran en 2021». A l'issue de cet exposé, M. Bensalah a exprimé sa satisfaction quant aux «efforts déployés pour assurer le succès de ce rendez-vous sportif régional qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Etat pour la promotion du sport national ainsi que la réunion de toutes les conditions devant former et faire connaître l'élite sportive nationale de haut niveau», ajoutant que «cette manifestation constituait une occasion pour faire de l'Algérie une destination touristique». «Dans le cadre de la préparation de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, un exposé a été présenté sur les derniers préparatifs et les manifestations les plus importantes préprogrammées, à cet égard, au niveau national», souligne le communiqué. Il a également été question des rendez-vous phares de haut niveau auxquels participera l'Algérie en novembre, ainsi que le niveau de représentativité de notre pays et ses contributions à ces rendez-vous.