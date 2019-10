Marche des étudiants : Attachés aux idéaux de Novembre…

Pour leur 36e mardi, les étudiants ont été nombreux a investir les rues d’Alger. Ces jeunes tout enthousiastes ont été rejoints par des citoyens au fur et à mesure qu’ils avançaient dans les rues du centre-ville, pour atteindre la place de la Grande-Poste.

Regroupés déjà à la place des Martyrs, à 10h, et après avoir entonné l’hymne national, les manifestants ont entamé leur marche, en empruntant l’itinéraire habituel. La détermination des étudiants soutenus par les habitants de différentes ruelles où ils sont passés, à travers les youyous des femmes depuis les balcons ou les klaxons des automobilistes, leur a fait redoubler d’ardeur dans les chants entonnés.

«La flamme est toujours intacte, et je dirai même plus authentique que jamais», a affirmé un étudiant brandissant une pancarte sur laquelle est écrit «Pour une deuxième indépendance, le peuple vaincra». Expliquant ce message, le jeune étudiant avance que «les références à l’histoire de la guerre d’indépendance n’ont jamais cessé dans les manifestations». Et d’ajouter : «Nous sommes à la veille de la célébration du déclenchement d’une glorieuse Révolution ; nous marquons par notre manifestation une halte pour dire que nous ne négocions pas notre dignité, nous n’acceptons pas l’ingérence étrangère, et nous garderons toujours la tête haute pour préserver le caractère pacifique de nos marches jusqu’à la concrétisation de nos revendication légitimes.»

En effet, les cris de «Ya Ali», suivis de sifflets et de youyous, durant toute la marche, «donnent une idée de ce que notre jeunesse veut désormais vivre», dit cette dame d’un certain âge, signalant que «les jeunes d’aujourd’hui» ne sont pas aussi patients que leurs aînés, «ils veulent avoir les mêmes opportunités que les jeunes du monde», a-t-elle souligné en haussant les épaules.

Les slogans des étudiants ont évolué au fil des manifestations, et ce suivant l’actualité du pays, pour affirmer que «Le mouvement citoyen vaincra» ou encore «Surveillez Total et pas la capitale». Un vieux tente d’ironiser en initiant une discussion au milieu de la foule : «comme vous pouvez le constater, c’est une marée humaine, il n’est pas nécessaire de procéder au dénombrement pour savoir qu’il ne s’agit pas de quelques éléments». Un éclat de rire s’ensuit, avant que la masse des manifestants n’ouvre le feu sur les médias, accusés de jeter une chape de plomb sur le mouvement citoyen en tentant d’ignorer les marches, de surfer sur des thématiques secondaires, au lieu d’ «ouvrir les yeux sur la réalité». Un manifestant brandissant une pancarte,

«L’activité politique n’est pas un délit», considère qu’«il y a un courage moral qui consiste à dire la vérité», et d’enchaîner : «Le Hirak a libéré le peuple de ses peurs et complexes, c’est aux journalistes de se libérer des contraintes superficielles pour libérer l’espace politique, au lieu de cautionner la stratégie de la Issaba.» Très attentifs aux récents développements sur la scène politique, les étudiants ont clairement affiché leur attitude de fustiger la justice, instrumentalisée dans «des règlements de comptes» pour de la défense des profits et intérêts mesquins. D’un ton impulsif, un manifestant lance : «Les juges qui n’ont rien dit même quand les détenus ont été arrêtés, et même lorsqu’ils ont promis de ne jeter personne en prison, ne méritent ni notre confiance, ni notre soutien, ni même notre respect.» Et un autre d’enchaîner: «La justice du temps n’épargnera personne, surtout ceux, qui par leur aplatissement devant les étrangers, appellent indirectement à l’ingérence.»

«Notre société est belle et bien dynamique, énergique et remuante, pas un cadavre social, c’est une société en marche, chantant les hymnes de la liberté et de la justice», entend-on au milieu de la manifestation.

La manifestation a pris fin vers 14h, et grâce à l’impressionnant dispositif de sécurité qui a été déployé, elle s’est déroulée sans heurt et la foule s’est dispersée dans le calme, en donnant rendez-vous pour ce vendredi, «pour célébrer la fête du premier Novembre et montrer encore une fois aux sceptiques que le peuple debout défendra ses droits».

Tahar Kaidi