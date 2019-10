Echiquier politique : Une opportunité pour un rééquilibrage

Quand le FLN affirme, par la voix de son chargé de communication, que si soutien il y a en faveur d’un candidat à la présidentielle, celui-ci ne sera autre que Abdelmadjid Tebboune, il faut reconnaître que c’est là une option, somme toute, logique, voire un choix naturel. Et pour cause, le concerné, qui postule en tant que candidat indépendant, a toujours milité au sein du FLN, où il compte parmi les cadres influents de son comité central. On s’attend à voir cet appui, que le doyen des partis compte apporter au postulant, se réaffirmer de manière solennelle une fois son dossier de candidature validé par l’Autorité indépendante des élections (Anie). C’est d’ailleurs dans cette perspective que le FLN a déjà entrepris une action de mobilisation de ses militants pour la réussite de la prochaine présidentielle. Le SG intérimaire du parti, Ali Seddiki, a qualifié ce scrutin pour la magistrature suprême de «devoir national auquel les militants et dirigeants du parti doivent contribuer, en appelant les citoyens à se rendre aux urnes», a-t-il soutenu, lors de la récente réunion qui a regroupé les membres du comité central de la région Centre.

L’accent a été mis, au cours de cette réunion, sur «une présence forte et une participation efficace de cette formation à la prochaine échéance présidentielle». Il s’agit, a-t-on indiqué, d’une «responsabilité historique qu’il faut assumer pour faire sortir le pays de la crise politique». C’est aussi «une opportunité pour renforcer l'unité du parti, notamment en cette étape où certaines parties saisissent l'aspiration des Algériens au changement pour cibler le FLN et porter atteinte à son image en lui imputant la responsabilité de tous les échecs», avait encore soutenu Ali Seddiki, dans son message lu aux militants.

En termes plus clairs, le FLN, qui s’est retrouvé au creux de la vague dans le sillage des événements qu’a connus le pays depuis le 22 février dernier, compte bien rebondir, à la faveur de la prochaine présidentielle. Le fait que ce parti n’a pas présenté son propre candidat relèverait donc d’une option stratégique à même de lui assurer sa pérennité, tout comme l’est, à juste titre, son soutien annoncé en faveur d’Abdelmadjid Tebboune. Le scrutin présidentiel du 12 décembre prochain devra sans nul doute impacter sur l’échiquier politique du pays. À ce propos, d’aucuns sont enclins à prédire un déclin encore plus caractérisé dans le camp des formations islamistes, en perte de vitesse depuis les législatives de 2012. Cela même si certaines voix évoquent d’ores et déjà l’existence de liens d’accointance entre les leaders de ces partis avec le postulant Abdelkader Bengrina, président du mouvement El-Bina. Sur un autre volet, et eu égard au nombre considérable de postulants indépendants ayant déposé leur dossier de candidature auprès de l’Anie, tout porte à croire que la prochaine élection sera aussi le prélude à l’enrichissement du pluralisme politique, ce qui inclut, à l’évidence, une révision profonde de la composante de la classe politique. Autrement dit, dans le cas où l’un de ses postulants n’était pas élu à la magistrature suprême, il pourrait toujours se reconvertir à l’exercice de la politique dans le cadre d’un parti structuré, afin de faire valoir ses idéaux et son projet de société. Il semble donc loisible de soutenir l’idée d’un nouvel échiquier politique qui aurait à émerger au lendemain de la présidentielle et qui aura, notamment, pour mission, la concrétisation des aspirations du peuple en matière de changement.

Karim Aoudia