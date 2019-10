Election Présidentielle, Vidéo montrant une vérification sommaire de formulaires de signature : Un acte « malintentionné » souligne l’ANIE

«Ceux qui ont mis en circulation une vidéo montrant comment l’ANIE vérifie les formulaires de signature, en se contentant de la toute première partie de l’opération de vérification, veulent discréditer l’Autorité», a déclaré le chargé de communication de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Convié à s’exprimer sur la vidéo virale qui circule, ces jours-ci, sur les réseaux sociaux, et qui montre le personnel de l’Autorité en train d’ouvrir des boîtes de formulaires et d’en regarder quelques-uns seulement, M. Ali Draâ explique qu’il s’agit là de «la toute première» étape. Ceci, précise-t-il, est, en fait, une étape qui intervient « dès que le postulant arrive au siège de l’ANIE et dépose ses formulaires. On regarde qu’il s’agit bien de formulaires… Mais il faut savoir que juste après, et pendant même que le postulant est encore à l’ANIE, on passe les formulaires au comptage avec une machine pour s’assurer qu’il a bien ramené 50.000 signatures». Poursuivant ses propos, et ne mettant nullement en cause la véracité des images diffusées, celui-ci dit cependant que «c’est le sujet qui a été dévoyé», puisqu’il s’agit de la vérification préliminaire de la nature des documents présentés par les candidats

Le chargé de communication de l’ANIE fera remarquer que dans le cas où il est relevé que le dossier du postulant ne contient pas le minimum de signatures requis, «le dossier est rejeté de suite et ne passe même pas à la commission, car ne répondant pas à une des conditions exigées par la loi». Il faut dire que la procédure de vérification des dossiers et des formulaires a été clairement expliquée précédemment, et, de l’avis de M. Draâ, il n’y a aucun doute sur le fait que «celui qui a fait circuler cette vidéo veut discréditer l’ANIE». «On n’a pas à s’occuper de gens malintentionnés dont le seul objectif est de discréditer notre instance. Normalement, on n’a pas à répondre à chaque fois que quelqu’un tente de nous discréditer ; ça ne nécessite pas qu’on réponde à Facebook et aux réseaux sociaux, mais, cette fois, c’est trop grave pour qu’on laisse passer, il y va de notre crédibilité», a ajouté le chargé de communication de l’ANIE. On apprendra par ailleurs que c’est dès le lendemain de la clôture de l’opération de dépôt des dossiers de candidature à la présidence de la République, soit dimanche 27 octobre, que l’Autorité nationale indépendante des élections a entamé l’opération de vérification de l’ensemble des dossiers. L’interlocuteur mettra également en avant que pour l’examen des 22 dossiers, qu’ils passent actuellement au peigne fin, pas moins de dix commissions ad-hoc ont été mobilisées. Chacune des commissions est composée de dix membres, à savoir quatre magistrats, quatre membres de l’Autorité et deux greffiers, a-t-il indiqué. Aussi et à l’heure où nous mettons sous presse, ces 10 commissions de l’ANIE poursuivent cet examen minutieux de tous les dossiers de candidature. Une fois que cette opération, étalée sur sept jours consécutifs, prendra fin, chacun des postulants en sera notifié et saura si son dossier est retenu ou non. En cas de rejet, le postulant peut éventuellement saisir le Conseil constitutionnel, qui, lui, tranchera définitivement la question.

L’étape suivante, après l’annonce officielle de la liste des candidats, attendue dans quelques jours, sera celle de la campagne électorale qui durera trois semaines. Les candidats auront à faire une véritable course électorale, avec des rassemblements populaires et autres meetings et rencontres qui seront organisés en cette occasion. Il faut savoir, dans ce cadre, que l'organisation de débats entre candidats au scrutin présidentiel du 12 décembre sera prise en charge, cette fois-ci, par l'Autorité nationale indépendante des élections, qui dispose, faut-il le rappeler, de tous les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions en relation avec la préparation et l'organisation de ce rendez-vous électoral.

Soraya Guemmouri