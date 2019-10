Environnement : 248 femmes rurales, formées

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatima Zohra Zerouati, a présidé, hier, avec l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie, les travaux de l’atelier de clôture du programme sur la promotion du rôle des femmes au Maghreb, mis en œuvre par l’agence GIZ, activant pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, Mme Zerouati a indiqué que le ministère de l’Environnement a réalisé, en collaboration avec ce programme, trois projets pilotes dans le domaine de l’environnement, visant à lui assurer une protection optimale, qui ont permis la formation de 248 femmes. Il s’agit pour le premier projet du « recyclage de déchets, où 80 femmes ont bénéficié d’une formation dans ce domaine », a précisé la ministre, qui a ajouté que le deuxième projet concerne la promotion du rôle de la femme rurale dans l’usage et la commercialisation des produits agricoles biologiques. Dans le cadre de ce projet « 88 femmes se sont organisées pour constituer des coopératives. Deux à Annaba, et trois autres à El-Tarf », a-t-elle fait savoir.

Le troisième projet concerne, selon Mme Zerouati, « le renforcement du rôle de la femme dans l’adaptation avec les changements climatiques ». Un projet qui a fait profiter à 80 femmes d’une formation dans le domaine du climat.

Pour sa part, l’ambassadrice allemande, Ulrike Knotz, a indiqué que l’Algérie, en tant qu’acteur politique et économique majeur, joue dans la région un rôle précurseur dans diverses thématiques environnementales. « La coopération germano-algérienne a pour objectif d’appuyer la mise en œuvre de la législation environnementale très avancée pour la région et de contribuer à une politique intégrée de l’environnement. Pour cela, la GIZ soutient le renforcement des compétences en matière de planification et de coordination intersectorielle des autorités publiques», a-t-elle précisé.

Et d’ajouter que « la coopération germano-algérienne se concentre sur le domaine de l’environnement avec des champs d’intervention, tels que la gestion durable des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, l’adaptation aux changements climatiques, la gestion des déchets et la promotion de technologies et d’innovations respectueuses de l’environnement «.

La cheffe du programme PFM Jana Wegmann a, de son côté, expliqué que cet atelier de clôture a pour objectif de rassembler les acteurs publics, privés et associatifs jouant un rôle clé dans la promotion et le renforcement du rôle des femmes en Algérie, au Maroc et en Tunisie, afin de réaliser une capitalisation collective suite aux interventions du PFM durant la période de 2013 à 2019. Cet atelier, qui s’étale sur deux jours, sera également une occasion pour élaborer des recommandations permettant de renforcer l’intégration de l’approche genre et de garantir la pérennisation des acquis du PFM.

Il s’agit, en effet, selon la même interlocutrice, d’identifier les points d’inflexion du programme en termes d’outils adoptés pour la promotion du rôle des femmes au Maghreb, de déduire le savoir-faire et de partager les bonnes pratiques avec tous les acteurs du développement.

