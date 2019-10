Plan national de reboisement : Informer et sensibiliser

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Cherif Omari, a présidé, hier, une réunion de coordination, en vue de préparer la feuille de route en matière de communication et d’information pour appuyer le Plan national de reboisement (PNR).

Il s’agit de susciter et d’entretenir un large écho, une audience et une vaste implication citoyenne pour une contribution efficace en vue de la réussite de ce projet, eu égard à ses implications socioéconomiques et sanitaires. Ont pris part à la rencontre, les chargés de communication des secteurs concernés, les présidents des associations, les Scouts Musulmans Algériens, ainsi que les porteurs de projets et les chargés de sites électroniques.

Dans son allocution, M. Cherif Omari a souligné la nécessité de dégager un plan de communication en faveur de ce PNR, qui intervient dans le sillage des instructions données par le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, à tous les secteurs concernés par leur application.

Il a indiqué que cette opération a été lancée le 25 octobre 2019 et s’étalera jusqu’au 21 mars prochain. Elle sera renouvelée chaque année pour en assurer la permanence. M. Cherif Omari a insisté sur la pertinence d’une intensification des couvertures médiatiques, au niveau des espaces forestiers, des villes et des steppes, ainsi que dans toutes les régions du Sud. Il a déclaré qu’il sera organisé prochainement une rencontre internationale dédiée à la relance du Barrage vert avec un sens élevé de l’innovation, par un recours à tous les outils scientifiques et modernes. Le gouvernement, a-t-il dit, a pris cette importante initiative de plantation de 43 millions d’arbustes durant les années 2019-2021, pour renforcer le Barrage vert, préserver et promouvoir l’environnement, lutter contre le phénomène de la désertification et le mouvement du sable dans le Sud et les Hauts plateaux, de régénérer le couvert végétal, récupérer les espaces forestiers ravagés par les incendies, de protéger notre pays des dangers des changements climatiques. Il a indiqué également que le Premier ministre M. Noureddine Bedoui a affirmé la volonté du gouvernement de soutenir ce programme qui revêt un intérêt particulier et que toutes les mesures seront mobilisées pour garantir sa réussite. Dès lors qu’il est question de se réconcilier avec l’environnement, d’enraciner la culture et les valeurs de la préservation de l’arbre, l’amélioration des zones urbaines et semi-urbaines, l’accroissement des espaces verts, avec la participation de tous, dans un ample élan communautaire.

Pour sa part, le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, a affirmé que le travail se poursuit par la plantation de plus de 43 millions d’arbustes en collaboration avec les secteurs et acteurs concernés et la société civile. Pour mieux justifier son propos, il a mis l’accent sur la contribution des investisseurs qui ont particulièrement manifesté leur vif intérêt pour cette initiative. Il a cité en cette occurrence, l’exemple d’un opérateur activant dans la production des plants, qui a offert 1 million d’arbustes destinés à couvrir les besoins de cette opération.

Le ministre a honoré, par la même occasion, un groupe de Moudjahidine à la faveur de la célébration de la Révolution du Premier Novembre 1954.

