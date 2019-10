Commission des Transports : Inspection de l’aérogare de l’aéroport d’Alger

Les membres de la commission des Transports et des Télécommunications à l’Assemblée populaire nationale (APN) ont effectué, lundi, une visite d’inspection à la nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene, où ils ont inspecté ses différents services et pavillons et écouté les explications des responsables de l’aérogare.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, le président de la commission des Transports, Belkacem Laatraoui, a fait savoir que l’entrée en service de la nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Alger a permis de renforcer et de moderniser les services et prestations du domaine du transport aérien, en vue de répondre aux aspirations des voyageurs.

Cette structure est «un acquis important» pour les voyageurs, visant à fournir des services de qualité et d’impulser une nouvelle dynamique en matière de gestion, a-t-il précisé.

Inspectant les différentes structures, les guichets et la zone de dépôt de bagages au niveau de cette aérogare, en compagnie de la délégation parlementaire, M. Laatraoui a dit que ces structures étaient au service du voyageur, soulignant qu’en dépit de certaines lacunes enregistrées, celles-ci restent «minimes», sachant que l’entrée en service de cette aérogare remonte à quelques mois seulement.

«L’exploitation de cette nouvelle aérogare, dont les délais de réalisation étaient d’environ 40 mois, constitue un acquis important mis au service des voyageurs en premier lieu», a-t-il estimé, ajoutant que «cette aérogare est à même de garantir aux voyageurs de meilleures conditions de transport et des services de qualité».