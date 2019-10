Culture de la rose : Plaidoyer pour l’horticulture nationale

Les floralies ont de beaux jours devant eux pour faire rougir les roses et enfin faire renaître les plus belles fleurs, capables d’encenser le monde de l’horticulture.

Aujourd’hui « helas ! Menelas Il est toujours minuit au soleil !, pas assez pour faire épanouir le rouge pourpre de la rose». Au stade de balbutiement, l'horticulture spécialisée des rosacées -ne dépassant pas les 100 ha en Algérie-, le besoin d'en savoir plus sur la «culture des roses » a été «exacerbé» par les rumeurs sur l'importation des roses. Résultat, le prix de la rose a atteint les 100 DA ! Exceptionnelle aussi, la forte demande - comme nous ont expliqué et confirmé les fleuristes, les pépiniéristes et les horticulteurs que nous avons approchés - toutefois ponctuelle, car limitée dans le temps, a fait qu'une quantité relativement très faible de roses et d'œillets a été importée du voisin d’à côté.

«Il est important de rappeler que la rose importée, même du Maroc dont les prix à l'exportation figurent parmi les plus bas

-comparativement à la Hollande où la botte se négocie parfois jusqu'à 28 euros-, coûte très cher. C'est-à-dire que son prix d'achat est déjà supérieur à 60 DA la pièce, cela sans compter le prix du transport ! C'est ce qui explique pourquoi la rose se vend 100 DA», souligne M. Boukaloua , l'un des principaux horticulteurs et distributeurs algériens. À ce propos, notre interlocuteur se veut précis :

«Même si je figure parmi les principaux producteurs de roses, il faut savoir qu'il n'y a pas lieu de se comparer avec nos voisins tunisiens et marocains où des superficies de 100 ha à 150 ha sont cultivées par un seul horticulteur contre 4 ha à 5 ha chez nous !»

Passionné de floriculture -branche dans laquelle il s'est lancé au milieu des années 1980-, cet horticulteur, de surcroit ingénieur agronome très versé dans le langage floral, cultive en plus des roses, les fleurs à bulbe comme la tulipe, les œillets ou les iris. Il évoque en premier le problème de l'inexistence de «tradition» florale, dans le sens culturel du terme, si l'on peut dire. Selon lui, il n'est pas question d'indisponibilité sur le marché national de roses mais peu de demande. En effet, ajoute-t-il, «il faut savoir que les plus gros producteurs sont à Alger et les plus gros consommateurs tiennent le haut du pavé à Blida comme ville des roses et par extension sur toute la Mitidja, qui près dix ans de black out sur le marché floral à vu se restreindre le grand «blooming» de la roseraie algérienne qui à même fait frisé la disparition des principaux exploitations et la horticultures. Les quelques centaines d'hectares épargnés ont desservi la production des roses, laquelle a, de fait, sensiblement baissé. La «machine agricole» n'a en effet redémarré que ces deux dernières années, particulièrement froides donc défavorables à l'horticulture florale. Du «petit» pépiniériste ne produisant pas au-delà de 1500 roses par mois -production en pots- aux principaux producteurs et fournisseurs de roses qui approvisionnent les fleuristes à l'échelle nationale, essentiellement les grandes villes, le sentiment de déception est partagé. Le manque d'intérêt accordé à la floriculture et à l'horticulture en général ne favorise pas l'expansion de cette branche, voire de ce créneau que d'aucuns qualifient de porteur. Cultivées depuis l'antiquité pour leur beauté, leur parfum et leurs propriétés médicinales, les roses -les premiers rosiers sont apparus au Moyen-Orient puis en Europe- sont littéralement boudées chez nous. Les floriculteurs sont formels à ce propos. «Les roses, plus demandées que les autres variétés florales, quand elles sont achetées n'ont pas une destination ou un usage ornemental. Elles sont achetées dans la plupart des cas pour être offertes». L'implantation récente des hôtels haut de gamme constituent néanmoins un facteur favorable. Loin d'être suffisante, cette nouvelle forme de demande permet au moins aux producteurs publics (Institut des cultures et techniques maraîchères) et privés «d'écouler» tant bien que mal leur production. Il reste que la demande voulue plus importante en hiver bute contre l'offre qui se veut plus restreinte à cause de la baisse de la productivité estimée 15% à 20% par rapport à ce qui est produit en été.

Dans ce problème épineux de la rose, reste cet engouement manquant tant à notre tulipe en paraphrasant Brel avec «Rosie Rosie Rosa…»

Mohamed Bentaleb