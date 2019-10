Mme Tamazirt, à propos de l’assemblage automobile et quotas SKD-CKD : « Renault ne présente aucun problème »

Dans un point de presse, tenu à l’issue de la signature de la convention entre Sonelgaz et Imetal, la ministre de l’Industrie précise que le cas de l'entreprise de montage automobile Renault- Algérie «ne présente aucun problème particulier lié aux modalités de quotas des kits CKD/SKD», et son dossier «se présente de façon très conforme». Fournissant plus de détails, Mme Tamazirt, après avoir rappelé que l'État est actionnaire à hauteur de 51% de cette entreprise, relève que son département a récemment tenu une séance de travail avec les représentants de Renault, durant laquelle a été discutée la problématique du taux d'intégration nationale. À propos du montage automobile CKD-SKD, la ministre précise qu’«on a procédé à des assainissements des projets en activité», précisant que l’étape prochaine concerne, pour les constructeurs, celle d’atteindre 15%, puis 40% d’intégration nationale pour les 3e et 5e année. Des négociations, annonce-t-elle, sont engagées avec Volkswagen, Renault, Kia et Peugeot.

F. I.