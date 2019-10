Convention-cadre Sonelgaz - Imetal : L’intégration nationale, privilégiée

«La préférence nationale constitue un axe majeur dans notre démarche de substitution aux importations», a déclaré, hier à Alger, la ministre de l’Industrie, lors d’une convention-cadre signée entre Sonelgaz et Imetal, portant prestations d’études, de fournitures et de construction dans les domaines de la sidérurgie, métallurgie, construction métallique, récupération et traitement des déchets ferreux et non ferreux. Dans sa communication, Mme Djamila Tamazirt précise que la commande publique est «désormais privilégiée afin de permettre aux entreprises d’élever la productivité de l’outil installé». À propos de la diversification de l’économie nationale et de l’encouragement des investissements productifs, elle les qualifie de «leviers que le gouvernement a décidé de renforcer, pour améliorer le niveau de création d’emploi économique durable». Mme Tamazirt relève, dans le même registre, que le gouvernement tend à mettre en place une dynamique d’ensemble pour une croissance durable, diversifiée, favorable à la création de richesse, ainsi qu’à la promotion de la production nationale et la création d’emploi. D’autre part, elle précise, quant aux mesures relatives aux importations de l’électroménager en CKD/SKD, en particulier l’aspect portant sur le recours au différé de paiement de 9 mois, que cette formule, retenue par le gouvernement, cible la préservation des réserves de changes. Pour le cas des 400 travailleurs de l’Enicab (Biskra), spécialisée en production de câbles, qui auraient menacé de protester aujourd’hui (demain, Ndlr) devant le siège des ministères de l’Industrie, et de l’Énergie, la ministre rassure que «le dossier, certes complexe, est en train d’être traité».



Consommation d’électricité : hausse annuelle de 14%



De son côté, le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a réitéré la nécessité de développer le tissu industriel national, par la promotion du produit local à travers lequel l’Algérie peut aller vers d’autres marchés, dont celui de l’Afrique. Et dans un point de presse tenu, à l’issue de cette cérémonie, le ministre, interrogé sur le retour de Sonatrach en Libye, dit que le groupe pétrolier national est omniprésent et ne cesse de multiplier les efforts afin de développer ses activités. Bifurquant sur la consommation énergétique, en hausse annuelle de 7% pour le gaz et de 14% pour l’électricité, M. Arkab appelle à la rationalisation de cette consommation, qui, dans le cas contraire, risque de peser lourd et réduit comme peau de chagrin les capacités nationales à l’exportation. Sur une éventuelle hausse des prix, M. Arkab, sans l’affirmer ou l’infirmer, répond : «Commençons par revoir le modèle de consommation énergétique !» Se prêtant au jeu des questions-réponses, le ministre, à propos d’un éventuel recours au financement extérieur pour les projets de Sonelgaz, relève l’importance de chercher des opportunités de projets porteurs. Quant aux responsables des parties signataires, Chaher Boulakhras, PDG de Sonelgaz, a précisé que Sonelgaz «a toujours servi d’incubateur, notamment à travers ses filiales, pour développer et promouvoir davantage l’outil de production national, par la mise en place d’une marge préférentielle en direction des opérateurs nationaux, dans son dispositif de passation des marchés». Le groupe qu’il dirige «s’inscrit dans la vision, sinon la démarche d’algérianiser les processus, en partie ou en intégralité, même quand il s’agit des marchés attribués à des entreprises étrangères». Quant à Tarek Bouslama, Pdg d’Imetal, il a mis l’accent sur l’intégration nationale, notant avec satisfaction que son groupe a une ressource humaine qualifiée capable de satisfaire la demande du marché en proposant des produits de qualité. Avec son partenaire, Imetal a mis en place un groupe de travail qui veille à réaliser les projets d’investissement mixtes dans plusieurs domaines liés, entre autres à la métallurgie et à la construction métallique.

Fouad Irnatene