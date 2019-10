Recherche scientifique : Encourager l’économie du savoir

La recherche scientifique au service du développement durable dans les secteurs du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a été au centre des débats, hier, lors d’un atelier de travail intersectoriel à Alger, qui s’est déroulé en présence des ministres du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid.

Intervenant, à cette occasion, M. Hassan Haddam a indiqué que «promouvoir le savoir n’est plus une option, mais un impératif ; la pérennité de nos systèmes, et donc le devenir des générations futures en dépend, il est de notre devoir tous et ensemble d’œuvrer pour en faire une priorité absolue. La recherche scientifique constitue le levier de développement des domaines de la croissance, que ce soit économique, social, politique ou culturel». À ce titre, il a estimé que «le développement économique et social nécessite, en premier lieu, de s’orienter davantage vers l’économie du savoir qui constitue une plateforme sur laquelle les stratégies des grandes nations se construisent».

Dans cette optique, le ministre a insisté sur la nécessité de promouvoir la recherche scientifique et la croissance, pour réduire l’écart entre l’entreprise économique et l’université. Celui-ci a aussi mis en avant les potentialités humaines et matérielles importantes dont recèle l'Algérie dans le domaine de la recherche scientifique et technologique, indiquant que ces opportunités lui permettent de réaliser le développement dans le domaine économique. Il a estimé, à cet effet, que durant les prochaines années, les universités algériennes pourront jouer un rôle primordial dans le développement de l’économie. Mettant l’accent sur la relation entre l’université et son environnement extérieur, le ministre a indiqué que celle-ci ne cesse, ces dernières années, de connaître de plus en plus une amélioration constante, que ce soit au niveau de l’enseignement ou au niveau de système national de la recherche, avant d’ajouter que «l’intégration de la recherche scientifique au niveau du secteur du Travail constitue l’une de nos priorités».



Accompagner les organismes de recherche



S’agissant de cette rencontre, il a souligné qu’elle constitue une étape importante, surtout du fait, a-t-il précisé, qu’«elle vise, entre autres, à renforcer le partenariat entre les différents services des deux départements ministériels». De son côté, M. Tayeb Bouzid a annoncé l’accompagnement, prochainement, des organismes de recherches qui seront créés au niveau de différents entreprises publiques issues du secteur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, afin d’accomplir leurs missions facilement.

Mettant l’accent sur les efforts qui ont été consentis pour la mise en place d’un système de développement technologique efficace, il a cité, entre autres, l’entame des projets de recherches mixtes entres différents secteurs, et la préparation des textes de lois réglementaires pour la mise à niveau des organismes de recherches et de développement au sein des entreprises économiques et sociales, le soutien des laboratoires de recherches avec des moyens nécessaires, qui permet aux enseignants-chercheurs d’exercer facilement leurs activités de recherches et de développement, ainsi que l’entame de la modernisation des laboratoires, pour répondre aux normes exigés dans le domaine de développement et la promotion des connaissances, ainsi que la formation. Mettant à profit cette occasion, le ministre a indiqué que des mesures inédites et des décisions louables ont été prises par son département, afin de rendre la recherche comme une valeur ajoutée pour l’économie. Il cite, à titre d’exemple, l’orientation des étudiants vers des sujets liés au traitement des besoins du domaine de développement. Il y a lieu de noter qu’en marge de cette rencontre, une convention-cadre a été signée entre les deux ministères. Il s’agit de la réalisation de deux laboratoires mixtes dans le domaine de la recherche. Ces derniers vont créer une dynamique pour rendre l’École supérieure de la Sécurité sociale et l’Institut national du travail, productifs dans le domaine de la recherche scientifique.

