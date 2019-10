Groupe Gica : Exportation d’ici à fin 2019 d’un million de tonnes de ciment

Le volume des exportations du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) atteindra 1 million de tonnes, «à la fin de l’année 2019», a affirmé, lundi à Khenchela, la directrice marketing, communication et veille concurrentielle au sein de ce groupe, Hayat Lazri. «La direction du groupe ambitionne de porter le volume de ses exportations à 1 million de tonnes d’ici la fin de l’année en cours», a précisé la responsable, en marge de la journée «portes ouvertes» organisée par le Groupe Gica, à la maison de la Culture Ali-Souai, à l’occasion de la mise en service de la cimenterie de Sigus (wilaya d’Oum El-Bouaghi).

Le groupe GICA avait permis d’élever l’Algérie en 2018 au rang de pays exportateur de ciment, après avoir exporté près de 250.000 tonnes de ciment et de clinker vers les pays de l’Afrique de l’Ouest, a-t-elle rappelé. Mme Lazri a, par ailleurs, affirmé que la cimenterie de Sigus fait partie «des plus importants investissements» du Groupe GICA, visant à diversifier les ressources de l’économie nationale, la satisfaction des demandes en ce matériau stratégique à l’échelle nationale, la quête des marchés internationaux et à encourager les exportations hors hydrocarbures.

Le directeur général de la cimenterie de Sigus, Faouzi Bechiri, a, pour sa part, affirmé que l’organisation de portes ouvertes pour les professionnels du bâtiment de la wilaya de Khenchela s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe GICA visant à se rapprocher de ses clients et de répondre à leurs besoins.

D’une capacité de production actuelle de 6.000 tonnes par jour, la cimenterie de Sigus atteindra sa vitesse de croisière à partir de l’année 2020, pour atteindre les 10.000 t/j et produire chaque année plus de 2 millions de tonnes de ciment et de clinker, selon la même source. L’accélération de la cadence de production permettra, dans un premier temps, de satisfaire la demande croissante en ce matériau à Oum El-Bouaghi et dans les autres wilayas avoisinantes, puis d’investir des marchés étrangers, a-t-il expliqué.

Répondant aux normes écologiques et environnementales, la cimenterie de Sigus, qui occupe une superficie totale de 470 hectares, emploie actuellement 450 personnes entre ouvriers et personnel administratif. Elle ambitionne de générer 350 emplois supplémentaires dans un proche avenir, a précisé M. Bechiri.