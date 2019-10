Secteur minier : Socle d’expansion au décollage économique

La géodynamique et les minéralisations des formations paléoprotérozoïques pour un développement durable ont étaient, hier au Centre international des conférences (CIC) Alger, au cœur des débats, à l’occasion de 4e Colloque du programme international de géoscience (IGCP 638) Algérie. Intervenant, à cette occasion, le directeur général des mines au ministère de l'Industrie et des Mines, Mourad Hanifi, a indiqué que «cet événement revêt une grande signification pour notre pays qui dispose de ressources importantes en minéraux utiles».

«L’importance de cette manifestation scientifique pour l’économie nationale est qu’elle s’assigne pour objectif d’approfondir les débats et les échanges, dans un cadre concerté entre pouvoirs publics, opérateurs économiques et scientifiques sur des questions géologique, métalloïdique et technique, afin de booster le développement du secteur minier, tant sur le plan exploration que développement et exploitation.

Les sol et sous-sol de notre pays regorgent de matières premières minérales diverses, abondantes et de qualité. Ces prédispositions naturelles minières sont telles que si ces ressources minérales sont exploitées et rentabilisées de façon efficiente, elles pourront accélérer le développement socio-économique de notre pays et assurer le bien-être de la population et celui des générations futures, dans un concept de développement durable», estime M. Hanifi. Et d’ajouter : «Ces dernières années, l’État a mis en œuvre plusieurs réformes et stratégies afin de promouvoir et de mettre en valeur les ressources minérales du pays, tant pour les promoteurs privés que publics, nationaux ou étrangers.» Mettant l’accent sur la législation minière, il a précisé qu’«elle permet, aujourd’hui, l’accès à l’exploitation, au développement et à l’exploitation des ressources minières par des capitaux privés», avant d’ajouter que «de remarquables efforts de prospection et d’exploration ont été consentis par l’État, avec le lancement d’importants programmes de recherches minières dans plusieurs régions sous-exploitées. Aujourd’hui, l’État algérien considère le secteur minier comme un socle d’expansion propice au décollage économique».

Appuyant ses dires, le DG des mines a cité, à titre d’exemple, l’encouragement de l’investissement national et étranger, aussi bien dans l’exploration que dans l’exploitation minière. Le même responsable a insisté sur la nécessité de l’ouverture sur l’extérieur, car, a-t-il précisé, celle-ci constitue une opportunité idoine afin de «benchmarker» les pays ayant un secteur minier développé.



Orienter les travaux de recherche vers les produits à grande valeur ajoutée



S’agissant de la tenue de ce colloque, il a indiqué que celui-ci permettra, entre autres, de valoriser certains résultats de la recherche scientifique dans le domaine des sciences de la terre, en général, et sur le craton ouest-africain et les domaines structuraux de l’Algérie, en particulier, de promouvoir des liens de coopération étroite entre scientifiques et opérateurs algériens avec leurs homologues dans le monde et d’édifier des passerelles de dialogue et d’échanges pour une recherche et développement au service de l’entreprise. «Nous ne pouvons qu’encourager de telles initiatives, dont les objectifs concourent à impulser un nouvel élan de développement du secteur minier, qui, à l’instar des autres secteurs, doit jouer un rôle significatif dans l’économie nationale», a-t-il estimé.

De son côté, le Pr Arezki Zerrouki a fait une brève présentation sur le secteur minier en Algérie et ses perspectives, indiquant que le potentiel minier du pays est important et diversifié. Plusieurs dizaines de gîtes ont été découverts, dont beaucoup sont développés ou en cours de développement. Il a insisté à cet effet sur la nécessité d’orienter davantage les travaux de recherche et d’exploitation vers les produits ou substances à grande valeur ajoutée.

Il a cité, à titre d’exemple, terre rare, carbonate de calcium, bentonite, terre décoration, etc. Il a estimé que l’utilisation des techniques et des méthodes modernes d’exploration (nouvelles approches typologiques et métallo-géniques, imagerie et supports analytique), s’avère indispensable pour confirmer et ou découvrir de nouveaux gîtes. Il y a lieu de noter que ce colloque est inscrit sous l’égide de l’UNESCO, initié par l’université de Rennes et organisé par l’Agence du service géologique de l’Algérie (ASGA), en collaboration avec la faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire (FSTGAT) de l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB).

Makhlouf Ait Ziane