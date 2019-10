Réalisation de centrales photovoltaïques de 150MW lancée par la Greg : Un appel d’offres qui s’est révélé peu fructueux

Une situation de «non-recevabilité» a été prononcée, hier, pour 3 soumissionnaires retenus de l’évaluation des offres techniques, dans le cadre de l’ouverture des plis financiers de l’appel d’offres national portant réalisation du projet de réalisation de centrales photovoltaïques de 150MW, lancé officiellement en novembre 2018.

À voir ces résultats, il y a lieu de s’interroger sur la suite à donner à ce projet. Sur ce sujet, Abdelkader Choual, président de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz précise qu’«un nouvel appel d’offres sera lancé d’ici la mi-2020, avec une nouvelle configuration des responsabilités de la photovoltaïque qui vont se décider dans le cadre du Commissariat dédié aux énergies renouvelables». Le seul dossier recevable, consistant à réaliser 50 MW à Biskra par le groupement Algerian Power Generation, l’a été «sous-réserve», car le soumissionnaire a proposé dans son dossier deux montants non identiques. Une semaine lui est accordée pour corriger son erreur. Dans le cas contraire, lui a-t-on signifié, son dossier sera également rejeté. «L’attribution des marchés, explique M. Choual, n’interviendra qu’après satisfaction de toutes les conditions prévues dans le cahier des charges.» À propos du prix plafond fixé, de l’ordre respectif de 11.6 DA/KW pour les projets d’Ouargla, 10.80 DA pour ceux de Ghardaïa, et 10.24 DA pour ceux de Biskra, le même responsable précise que ces prix n’ont pas été mentionnés dans le cahier des charges. Plus explicite, il souligne que «l’objectif est de ramener les investisseurs à adapter une démarche économique et s’intégrer dans les conditions économiques de notre pays». Dans la même optique, il précise que ces prix sont «une émanation très correcte de ce qui se fait en matière de développement de ce type d’infrastructure dans la région Mena. Leur évaluation est confortée par les études d’institutions internationales très pertinentes».

À la recherche d’une meilleure intégration nationale



D’autre part, M. Choual indique qu’«au regard des résultats de la phase technique, il peut apparaître que, par rapport au nombre de retraits des cahiers des charges (93 au total), le nombre de soumissionnaires ayant pris part à cet appel d’offres est très bas». Et d’ajouter : «Nous sommes conscients des limites de l’environnement national en matière de développement de ce type d’infrastructures. Limites qu’il s’agira d’identifier avec la plus grande précision, et proposer des solutions de faisabilité et de prise en charge qui donneraient une chance supplémentaire à ce type d’investissement.»

Quant à l’appel d’offres, lancé hier par voie de mise aux enchères, M. Choual dit que «c’est une opportunité de contribuer à matérialiser une transition de notre pays et à s’inscrire dans une nouvelle démarche». Pour réussir ce challenge, la Creg «est prête à remobiliser l’ensemble des acteurs, en vue de tirer les conclusions et de réfléchir à un mode d’emploi et de mise en œuvre». C’est pourquoi, ajoute M. Choual, «nous souhaitons l’étendre sur d’autres filières, pour diversifier davantage le mix énergétique dans notre pays et réduire ainsi la pression sur les combustibles, dont les utilisations pourraient être orientées vers d’autres usages, voire d’autres finalités».

De son côté, le ministre de l’Énergie a valorisé le potentiel national en énergies renouvelables, le solaire en particulier, le qualifiant d’outil incontournable du développement économique. Dans le souci d’une meilleure intégration nationale, M. Arkab sollicite les investisseurs nationaux à produire localement les panneaux solaires, pour réduire leur coût élevé. D’autre part, rebondissant sur le programme national de 6.000 Mw d’ici 2027 en EnR, le ministre dit que les entreprises doivent satisfaire les exigences internationales requises en termes de qualité et de prestation. Sur la transition énergétique envisagée, le ministre précise qu’elle «ne se limitera pas à diversifier le mix énergétique, mais constitue une opportunité importante de développement du tissu industriel».

Fouad Irnatene