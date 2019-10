Les spectacles de Djamel Debbouz reportés au début de l’année

Le spectacle du comédien franco-marocain Djamel Debbouz, qui était prévu pour les 15 et 16 novembre prochain, est reporté pour le mois de janvier 2020, a-t-on appris hier auprès des organisateurs.

Selon les organisateurs du spectacle, la star du one-man-show se produira à l’Opéra d’Alger BoualemBessaïah pour deux représentations exceptionnelles de son nouveau spectacle «Maintenant ou Jamel», les 30 et 31 janvier 2020 à 20h30 au bonheur de ses fans algériens. Aîné d’une famille marocaine de six enfants, Jamel passe toute son enfance à Trappes, en banlieue parisienne. Jamel fait ainsi ses débuts sur les planches et sera même finaliste du Championnat de France junior de la Ligue d’Improvisation française.

Les choses s’enchaînent ensuite très vite : repéré en 1995 par Jean-François Bizot et Jacques Massadian, patrons de Radio Nova, Debbouz se voit directement proposer une rubrique quotidienne à la radio. Il fait ses débuts à la télévision sur Paris Première puis débarque dans «Nulle part ailleurs» et devient la nouvelle coqueluche de Canal+. Parallèlement à sa carrière télévisuelle, il triomphe avec son premier one-man-show. Il se dit très influencé par Albert Dupontel, mais voudrait s’en détacher et tendre plus du côté de Jerry Seinfeld ou Eddie Murphy. Le cinéma ne pouvait que lui faire les yeux doux... S'il avait déjà joué dans deux courts-métrages, on peut citer, à titre d’exemple, «Les pierres bleues du désert», en 1992, de Nabil Ayouch et «Y’a du foutage dans l’air», en 1996, de Djamel Bensalah ainsi que son apparition éclair dans «Les deux papas et la maman», en 1996, de Jean-Marc Longval et Smaïn. Autre gros succès français avec «Astérix et Obélix : mission Cléopâtre» en 2001 d’Alain Chabat où il incarne le personnage d’un architecte maladroit chargé d’une mission de la plus haute importance. Le triomphe de son one-man-show «100% Debbouze», entamé fin 2003, prouve une nouvelle fois le potentiel comique de l’acteur.

Sihem Oubraham