Disparition : Cheikh Khaled Mihoubi Ould Zine n’est plus

C’est au cimetière de Guertoufa, au nord de Tiaret, que le cheikh Khaled Mihoubi Ould Zine, le digne héritier des Ouled Cherif, a été inhumé devant une foule nombreuse. Il est né un 20 octobre de l’année 1939.

Le cheikh a laissé un héritage conséquent. Livres, photos, manuscrits et instruments de musique de l’époque, dont ceux produits de ses propres mains.

Lors de sa mise en terre, la foule prosternée évoquait la foisonnante carrière de ce maître du melhoun. Notons la présence de plusieurs cheikhs et de quelques afficionados de ce genre musical séculaire, et, bien heureusement, toujours porté à bras-le-corps par une nouvelle génération de musiciens en herbe qui ont su faire remonter le melhoun sur les planches. Adieu, l’artiste.

R. C.