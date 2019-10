Préservation du patrimoine culturel subaquatique : Un laboratoire de traitement des objets sortis de mer

Le patrimoine culturel qui se trouve dans les fonds marins est protégé par sa... sortie de l'eau, mais se détruit irrémédiablement et rapidement s'il ne fait pas l'objet de traitement. De ce fait, et du fait que l’Algérie ne procède pas les moyens de protection de ces objet, il a été décidé de créer un laboratoire pour le traitement des objets culturels subaquatiques dès leur sortie de l’eau.

Ainsi, le musée national maritime et le centre national de recherche en archéologie (CNRA) «travaillent sur un projet de la création d’un laboratoire pour le traitement des objet culturels sortis de l’eau», selon le chef de cabinet du ministère de la culture, monsieur Atmani Noureddine, avant-hier, lors de la tenue de la réunion extraordinaire du conseil consultatif scientifique et technique, portant sur la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, à Alger. sa création «nécessite également l’appui du ministère des finances pour le financement du projet, ainsi que les équipements techniques», dira-t-il avec le souhait d’atteindre l’objectif de réaliser au moins un laboratoire en Algérie. «Parfois, il est préférable de les garder sous l’eau que de les faire sortir, et ce, jusqu'à ce que le laboratoire soit prêt pour les traiter». Ce laboratoire tombe à pic du moment que les responsables du port d’Alger ont informé le secteur concerné sur la présence de 17 canons, qui seront sortis et traités une fois le laboratoire créé. «Nous avons préféré les laisser sous mer, la où ils se sont acclimatés avec l’eau et bien protégés au lieu de les faire sortir et faire du populisme. On faisant l’annonce et la sortie de ces cannons on les perdra après une semaine, par ce qu’ils vont s’effriter», a-t-il encore indiqué. Selon notre interlocuteur, dès le dégagement d’un objet, l’équilibre précaire dans lequel il se trouve depuis son enfouissement est rompu. Il subit alors de multiples agressions consécutives à l’évolution brutale de nombre de facteurs tels que la température, l’humidité ambiante, la luminosité… «L’objet s’effrite et se détériore. Une série de phénomènes physico-chimiques s’amorce. Si rien n’est organisé pour assurer sur le chantier la prise en charge de l’objet, il est à craindre qu’il ne soit bientôt trop tard pour assurer sa préservation, surtout pour les matières organiques», nous a expliqué M. Atmani.

Jusqu’à leur arrivée au laboratoire de conservation-restauration qui les prendra en charge, l’objectif est de maintenir les objets archéologiques dans un état le plus proche possible de celui de leur enfouissement. Ils sont donc conservés en eau, à l’abri de la lumière, protégés des chocs et accompagnés d’une étiquette portant les informations archéologiques qui les concernent. Certains pourront directement être dessalés, d’autres devront subir des traitements plus lourds dans des laboratoires spécialisés. Par ailleurs, il est important de dire que la création de ce laboratoire, permettra de mettre les objets trouvés en «sécurité» et loin de tout danger de pillage. Sachant que cette menace à l’encontre du patrimoine culturel subaquatique est de plus en plus élevée, notamment en raison de la chasse au trésor, des pillages et de l’exploitation commerciale.

Kafia Ait Allouache