Grand angle : Une évidence

«L'occupation israélienne se poursuit et aucun progrès n'a été fait vers la réalisation d'une solution négociée de deux Etats (Israël et Palestine)», a déploré le coordonnateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, devant le Conseil de sécurité. Mais en toute honnêteté, les membres du Conseil ont-ils besoin du constat de Nickolay Mladenov pour se rendre à cette évidence rappelée, de nouveau, par le diplomate onusien ? Il est en effet difficile de croire que les 15 membres du Conseil ne soient pas informés de la situation qui prévaut dans cette région. Pis encore nécessitent-ils à ce point l’expertise du coordinateur de l’ONU pour réaliser que "le conflit israélo-palestinien restait l'un des facteurs de l'extrémisme et de l'instabilité" et que la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés était illégale, selon le droit international, et demeurait un "obstacle substantiel vers la paix". Mais bien sûr que le Conseil est au fait de tout ce qui se passe et qu’il n’ignore pas les conséquences de son refus d’assumer son rôle en imposant aux Israéliens le respect du droit international. Cinq de ses membres ne sont-ils pas ces puissances mondiales qui font et défont le monde au gré de leurs intérêts géostratégiques et leurs alliances conjoncturelles ? D’aucuns regrettent l’impuissance de cet organe face aux crises et conflits qui détruisent inexorablement des pays, alors que cette impuissance est leur œuvre. Leur ambiguïté et la dualité de leurs discours font que les acteurs des crises font fi des résolutions qui sont adoptées par le Conseil. La seule voie pour aller de l'avant vers une paix durable au Moyen-Orient est de revenir à la table des négociations, a rappelé Nickolay Mladenov aux membres du Conseil, ajoutant qu'«une paix durable sur le long terme ne peut être atteinte que sur la base de la justice, des droits de l'homme et du droit international». Une évidence à laquelle le Conseil et notamment les cinq membres permanents détenteurs du droit de veto refusent de se rendre.

Nadia K.