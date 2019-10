Nord de la Syrie : Violents combats entre forces syriennes et turques

De «violents combats» ont opposé, hier, dans le nord de la Syrie, les forces syriennes à celles de la Turquie, pour la première fois depuis le déclenchement, le 9 octobre, d'une offensive turque dans la zone frontalière.

Des tirs d'artillerie des forces d'Ankara ont visé les troupes régulières syriennes et des "combats à la mitrailleuse" se déroulaient dans la matinée aux abords du village d'Al-Assadiya, près de la frontière syro-turque. Ces premiers affrontements ont causé six blessés parmi les forces de Damas. Les derniers développements ont permis aux forces syriennes, de se déployer dans des parties du nord qui lui échappaient depuis des années. Celles-ci se retrouvent désormais à proximité de soldats turcs. Ces dernières semaines, des affrontements sporadiques avaient déjà opposé les forces syriennes aux supplétifs syriens participant à l'offensive d'Ankara. Ces supplétifs entraînés et financés par la Turquie sont d'anciens rebelles qui se concentraient autrefois dans la lutte contre les autorités de Damas. Par ailleurs, la Turquie a rejeté les accusations portées contre elle par une responsable kurde, selon laquelle, lors de l’opération "Source de paix" en Syrie, la partie turque avait utilisé du phosphore. L’ambassadeur turc à Moscou, Mehmet Samsar, cité par l'Agence Sputnik, a qualifié de "désinformation d'organisations terroristes" les accusations des Forces démocratiques syriennes qui avaient dénoncé l’utilisation par la Turquie de phosphore dans le cadre de son offensive en Syrie. "Nous rejetons ces déclarations et cette diffamation et, comme nous l’avions déjà annoncé à diverses occasions, les forces armées turques n’ont aucune arme chimique ou toute autre arme interdite", a-t-il fait savoir.

Le corps d’Abou Bakr al-Baghdadi immergé en mer

Le corps d'Abou Bakr al-Baghdadi a été immergé en mer après le raid militaire américain contre le repaire du chef du groupe Etat islamique (EI) en Syrie, a confirmé lundi dernier un responsable du Pentagone.

Ce responsable, qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat, n'a pas donné d'autres détails sur cette inhumation en mer qui rappelle celle d'Oussama ben Laden en 2011, après la mort du dirigeant d'Al-Qaïda lors de l'assaut d'une unité d'élite américaine contre sa cachette au Pakistan.

Le "traitement" du corps a été fait "de façon appropriée", avait auparavant affirmé à la presse à Washington le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley.