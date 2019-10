Dans la lucarne : Les conséquences dU boycott

Le football n’est pas seulement un jeu de ballon sur une «pelouse verte». Les joueurs, les supporters et surtout les dirigeants font partie intégrante de l’équipe. Leur rôle est on ne peut plus important dans les résultats qu’un club peut obtenir lors d’une rencontre de football. C’est un peu le principe de base qui fait la force d’une équipe et nous donne un aperçu sur ses véritables chances de bien se situer dans le classement général d’une division. Le cas de l’USMA est un peu révélateur de la situation très difficile que traverse ce club. C’est vrai que la lourde défaite concédée à Zabana contre le MCO sur le score de (4 à 0) avait eu des répercussions sur le mental des joueurs et aussi des dirigeants. Ils avaient alors décidé, par le biais de leurs dirigeants, de ne pas jouer le match derby contre le MCA du fait qu’il était programmé pendant les dates FIDA, alors qu’il a été décidé que les rencontres de football ne peuvent être programmées durant ces dates. Néanmoins, la Ligue du football professionnel, lassée de ne pas trouver de créneaux pour ces matches en retard, avait voulu faire une entorse à la règlementation en vigueur, et autorisée de programmer des matches même durant les dates FIFA suite au conclave du Bureau fédéral tenu à Ouargla. Tous les clubs concernés par des matches en retard avaient joué sauf l’USMA, qui avait refusé en raison de joueurs appelés par des sélections nationales. Au fond, cela tient la route, mais la décision du BF remet tout en cause du fait qu’il lui sera très difficile de «caser» les matches en retard actuels et ceux qui le seront d’ici car l’USMA, la JSK, le PAC, le MCA sont directement concernés par les compétitions internationales.

L’USMA aurait pu éviter de perdre ainsi six points «bêtement», consciente qu’elle allait être lourdement sanctionnée.

Elle avait joué contre le CABBA sans les joueurs sous les drapeaux et au final avait gagné. Si on a 25 joueurs dans son effectif, c’est l’occasion de tous leur donner une chance de se distinguer.

C’est vraiment incompréhensible de «saquer» l’équipe de cette façon, et le résultat tout le monde le connaît.

Hamid Gharbi