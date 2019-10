Ligue 1 (9e journée) : Le MCA aux Ziban pour confirmer

Les clubs de Ligue 1 ont rendez-vous, cet après-midi, avec la neuvième journée de championnat. Plusieurs affiches importantes sont au menu, avec l’espoir de glaner plus de points bénéfiques pour le positionnement au classement.

Leader avec 17 points, le Mouloudia d’Alger se déplacera dans la capitale des Zibans pour affronter l’USB. Les protégés du technicien français Bernard Casoni vont à Biskra avec l’intention de ramener les trois points qui leur permettraient de confirmer ses intentions. Un pieux souvenir pour l’entraîneur en chef du Mouloudia qui a drivé son premier match en tant que doyen contre l’USB il y a deux saisons. Une rencontre qui s’est

soldée par la victoire des visiteurs sur le score d’un but à zéro. Sur le plan historique, l’USB n’a jamais battu le Mouloudia, une avance psychologique qui encourage davantage les Vert et Rouge, même si ce n’est pas l’avis du coach. «Tous nos matchs sont importants. Les équipes se donnent à fond face au Mouloudia, et on ne peut en aucun cas baser notre stratégie de jeu sur l’historique des confrontations entre les deux clubs », a déclaré Bernard Casoni lors d’une conférence de presse avant le déplacement à Biskra.

Pour sa part, le CRB, co-leader du championnat en ex-æquo avec le MCA accueillera au stade du 20-Août l’ESS. L’Aigle Noir a mauvaise mine en ce début de saison avec des résultats qui mécontentent les nombreux supporters de l’ESS. Les protégés d’Abdelkader Amrani espèrent poursuivre la série d’invincibilité et enchainer avec un autre succès. Victorieux au dernier match face au CABBA sur le score de (3-0), l’USMA se déplacera à Sétif pour affronter le NCM. Un déplacement périlleux pour les enfants de Soustara qui devraient négocier le match face au nouveau promu qui pratique un beau football. La JSK accueillera l’ASAM avec l’espoir de remporter les trois points pour améliorer son classement. Une tâche qui ne sera guère facile pour les Canaris face à une équipe accrocheuse qui négocie bien ses matchs en dehors de ses bases.

Par ailleurs, la JSS se déplacera à Alger pour affronter le NAHD. Les enfants de Béchar se trouvent à la 3e place avec 13 points et deux matchs en retard. Les poulains du tandem Bougherara et Djalit iront à la capitale pour faire valoir l’ascendant psychologique suite à la défaite des Sang et Or sur le score de (3-0) face au MCA lors de la précédante journée, avec notamment la non-disponibilité de l’attaquant vedette du NAHD, Redouane Zerdoum. Auteur d’une victoire à l’extérieur face à l’ESS lors de la précédente journée, l’ASO accueillera le CSC au stade Mohamed-Boumezrag. Le nouveau promu de l’ancien international, Samir Zaoui, espère s’éloigner de la zone de relégation avec l’intention légitime de retrouver les exploits du passé, notamment les titres de champion en 2011 et la coupe d’Algérie en 2005. En somme, le CABBA accueillera le MCO au stade 20-Août 1955.

Kader Bentounès