SNTF et Air Algérie : le nombre d’employés jugé trop élevé par des députés

Les députés de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont mis l'accent, lundi à Alger, sur la nécessité de définir une nouvelle stratégie et d'instaurer une nouvelle réglementation pour la compagnie Air Algérie et la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), rapporte l’APS.

Auditionnant le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, sur le projet de loi de Finances (PLF) 2020, les députés ont ainsi mis en avant « la nécessité de réhabiliter et d'opérer un changement radical dans la stratégie d'Air Algérie et de la SNTF à travers l'adoption de normes internationales en vigueur dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le nombre d'employés ».

Ces députés ont affirmé en outre que le grand nombre d'employés d'Air Algérie dépassant « les 10.000 avait conduit inéluctablement à la cherté des billets et touché en premier lieu la communauté algérienne établie à l'étranger ». A ce titre, précise un député, « les études mondiales ont démontré que la réduction du nombre de travailleurs dans de telles sociétés, à l'instar d'Air Algérie dont le nombre d'employés ne doit pas dépasser 4000, était susceptible de relancer et d'éviter la faillite de ces compagnies ».

Le ministre a indiqué, dans sa réponse, que « la compagnie aérienne Air Algérie est confrontée à de grands problèmes, pris en charge par le ministère », ajoutant « je ne vous promets rien, mais je ferai tout mon possible pour améliorer l'image de la compagnie ». « La protection de cette compagnie est inéluctable même si cela demande le remplacement de tous les employés », a-t-il poursuivi.

S'agissant du transport maritime, les députés ont plaidé pour le renforcement de la flotte algérienne destinée au transport des voyageurs, laquelle compte trois navires seulement. Le ministre a fait savoir, dans ce cadre, qu'un nouveau navire devrait être réceptionné la semaine prochaine.

Rédaction Web