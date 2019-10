Patrimoine archéologique subaquatique méditerranéen

L’Algérie vise la mise en place d’une cartographie générale des sites archéologiques côtiers et maritimes et littoraux et leur évolution à travers l’histoire.

Dans son discours d’ouverture, à l’occasion de la tenue, hier à Alger, de la réunion extraordinaire du conseil consultatif scientifique et technique, portant sur la convention de protection du patrimoine culturel subaquatique, le ministre algérien de la Culture, Hassan Rabehi, lu par le chef de cabinet Atmane Noureddine a exprimé officiellement auprès de l’Unesco l’intérêt de l’Algérie dans la préservation des sites archéologiques subaquatiques.

Le ministre de la Culture a indiqué que le centre national de recherche en archéologie (CNRA), « s’engage dans le projet fort intéressant visant à élaborer son inventaire et d’assurer efficacement sa protection, sa préservation et sa mise en valeur »

L’objectif est l’étude des sites archéologiques partiellement et complètement submergés, de dresser un inventaire patrimonial de tout le potentiel existant sur la côte sous-marine.

Le projet en question vise également, la mise en place d’une cartographie générale des sites archéologiques côtiers et maritimes. Afin d’élargir la connaissance de la constitution des paysages côtiers et littoraux et déterminer leur évolution à travers l’histoire. Ainsi, il ya lieu de citer que l’Algérie regorge de biens culturels inestimables qui gisent au fond de l’eau. Il a été recensé 27 ports antiques qui n’ont pas encore révélé leur secret.

L’exploitation des rivages, des ports anciens et de toute parcelle du littoral permettrait de renouer avec des éléments méconnus de l’histoire collective pour que le bassin méditerranéen soit réellement un havre de paix et d’entente entre les peuples.

Rédaction El Moudjahid Web