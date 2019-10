Au début de sa visite, le ministre avait donné le coup d'envoi de la reconstruction du marché des Trois Horloges à Bab El Oued à Alger. Classé rouge par les services techniques et fermé depuis le début septembre 2018, l’ancien marché avait été démoli en avril dernier.

Le ministre ainauguré ensuite le nouveau siège de la circonscription administrative de Sidi M'hamed et celui de la commune d'Hussein Dey outre l'inauguration de l'unité de production de médicaments relevant du Groupe Saidal.

M. Dahmoune a inauguré également l'hôtel Hyatt Regency à l'aéroport international Houari Boumediene (Dar El Beida).

A Baraki, M. Dahmoune a posé la première pierre de certains projets dont un hôpital de 120 lits et une piscine semi-olympique.

Il a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d'une piscine semi-olympique à la commune de Souidania.

Il a inauguré, par la même, le nouveau siège de l'inspection générale des Douanes algériennes à Draria et un parc urbain 1er Novembre 1954 à Bouzeréah. A l'occasion de l'inauguration du complexe sportif de la commune de Rouiba, M. Dahmoune a insisté sur la nécessité de doter les nouvelles structures sportives d'équipements de sécurité et de surveillance modernes pour la protection des supporteurs et des athlètes. Il a ajouté que le Gouvernement s'apprête à accorder la gestion des structures sportives aux jeunes porteurs de projets.

Inaugurant un centre de sûreté urbaine dans la commune de Birtouta en présence des représentants des autorités de sécurité de la wilaya d'Alger, M. Dahmoune a indiqué que la couverture sécuritaire assurée par la sûreté nationale, passera dans les deux prochaines années de 85% à 100%, grâce à l'ouverture de nouveaux sièges de sûreté urbaine dans plusieurs wilayas.

Supervisant, par ailleurs, l'inauguration d'un lycée et d'un CEM dans la commune de Reghaia, le ministre a annoncé le lancement "prochain" du manuel électronique dans le but d'alléger le poids des cartables scolaires.

