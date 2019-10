Commentaire : Scrutin, la dernière ligne droite

Après l’épreuve des parrainages, c’est celle des programmes électoraux qui commence. Les regards sont à présent braqués sur le siège de l’Autorité nationale indépendante en charge des élections où sont étudiés les dossiers des vingt-deux candidats à la candidature. Pendant dix jours, cette instance focalisera l’attention des acteurs, des postulants et de la classe politique. Tous attendent avec impatience le verdict des membres de cette instance hautement stratégique pour connaître l’identité des candidats ayant rempli les conditions constitutionnelles et législatives pour prendre part au sprint final.

La publication de la liste des candidats retenus constitue le coup d’envoi de la deuxième phase de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Pendant les trois semaines que durera la campagne électorale, l’affrontement sera rude et dure entre les candidats sur tous les sujets et thèmes. C’est à une vraie bataille de programmes sur diverses questions. La scène politique sera animée et envahie par les postulants et leurs partisans alternant conférences, meetings et sorties de proximité pour tenter de convaincre le maximum d’électeurs.

Outre le terrain, les plateaux et d’autres espaces médiatiques seront investis par les équipes des candidats dans l’espoir de transmettre la portée des messages des candidats.

Trois semaines de meetings, conférences, de sorties de proximité et rencontres avec les citoyens au cours desquelles les candidats feront tout pour expliquer leurs programmes et convaincre les citoyens et leur inspirer confiance pour voter pour eux le 12 décembre prochain. Tout se joue pour eux durant cette période délicate et déterminante. L’enjeu de la campagne électorale est de rallier le maximum d’électeurs sur le profil de candidat pour tout capitaliser le jour J.

À présent, les candidats à la candidature, tout en ayant une oreille attentive à l’Autorité nationale indépendante des élections, s’affairent à mettre les dernières retouches à leurs programmes électoraux. Aussi, c’est l’occasion d’arrêter le choix, le timing et les villes où se dérouleront les meetings et conférences ainsi que les profils des membres des staffs qui animeront la campagne présidentielle aux côtés du candidat. Ce sont autant de détails auxquels s’attellent les équipes des postulants pendant cette pause qui précède la phase déterminante de la campagne électorale.

Comme durant les phases de lecture, le citoyen-électeur reste l’élément essentiel, le pivot sans lequel rien n’est possible. Le citoyen est à la fois l’acteur, l’arbitre et le juge dans les différentes opérations électorales. Détenteur de la souveraineté populaire, le peuple aura à juger les programmes des uns et des autres, évaluer la portée et la crédibilité des propositions, étudiera le profil politique et charismatique des candidats et leurs capacités à répondre aux attentes exprimées. C’est à l’issue de toutes ces phases, que le verdict final sera rendu par les électeurs, seuls habilités à trancher l’identité de celui qui conduira le pays pendant les cinq prochaines années. Le 12 décembre prochain, c’est l’urne qui tranchera et départagera entre les différents candidats, leurs programmes et leurs propositions. Les choix des citoyens sera connu et le profil du futur président de la République aussi. Celui qui aura toute la légitimité et les prérogatives de décider, engager et conduire toutes les réformes importantes et nécessaires.

M. Oumalek