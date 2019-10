Visite de courtoisie de l’ambassadeur du Pakistan à El Moudjahid

Le nouvel ambassadeur du Pakistan à Alger, M. Ata Munim Shahid, a rendu visite à notre journal où il a été reçu par le président-directeur général, M. Achour Cheurfi, avec lequel il a échangé, dans une ambiance amicale, divers points de vue et souligné la convergence sur plusieurs questions politiques.

L’hôte du journal s’est notamment enquis de la place de la presse en Algérie et a de même présenté la diversité et le rôle des médias au Pakistan. Les deux pays entretiennent des relations d’amitié anciennes qui gagneraient à être hissées au plus haut niveau et pourraient être la ligne de force du développement de relations commerciales mutuellement bénéfiques.

A ce sujet, l’ambassadeur a affirmé qu’une section commerciale sera ouverte au sein de la section consulaire en janvier prochain.