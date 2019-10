Alors que l’action de grève s’est poursuivie hier : Le ministère de la justice dément le gel du mouvement des magistrats

Le débrayage des magistrats s’est poursuivi hier au deuxième jour de grève déclarée à caractère illimité par le Syndicat National des Magistrats, représentant la corporation. Une grève qui est intervenue, rappelle-t-on, au lendemain du mouvement annuel des magistrats décidé lors de la dernière réunion du Conseil supérieur de magistrature.

Le mouvement en question ne fait l’objet d’aucune décision de gel, assure le ministère de tutelle qui dément cette information contenue dans un présumé communiqué que le même département a aussi qualifié d’«illégal». Selon le ministère, ce communiqué «constitue une violation des dispositions de l’article 17 de la loi organique n°04-12 du 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, et qui stipule explicitement que le CSM tient deux sessions ordinaires par an et peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou de son vice-président. «Cette pratique constitue une atteinte aux prérogatives et autorités au chef de l’Etat, en sa qualité de président du CSM et au ministre de la Justice, garde des Sceaux, étant les seuls à avoir la prérogative de convoquer le CSM», a noté la même source. Le ministère juge déplorable qu’une telle attitude émane de juristes, magistrats et enseignants universitaires censés veiller au respect de ces bases. «La première session ordinaire du CSM s’est clôturée le 24 octobre 2019, conformément au PV de la réunion qui a été dressé par le secrétaire du CSM», a noté la source, ajoutant que «le maintien de la session ouverte, selon le présumé communiqué, est en contradiction avec le PV du CSM relatif à la clôture de la session». «Compte tenu du fait que cette réunion s’est tenue dans un lieu inconnu et en dehors du siège du CSM et vu l’absence de la majorité de ces membres, le communiqué qui en découle ne porte aucune signature, et de ce fait le ministère de la Justice considère le document en question nul et non avenu», conclut le communiqué du ministère. Entamé dimanche dernier, ce mouvement de grève a été observé dans plusieurs tribunaux et cours de justice à travers le territoire national indique le SNM qui évoque un taux de suivi de l’ordre de 96%. Le syndicat des magistrats se dit déterminé à poursuivre son action de protestation jusqu’à satisfaction de ses revendications a fait savoir, hier, son président Issad Mabrouk, cité par la presse. De son côté, le ministère de la Justice avait affirmé dans un communiqué diffusé dimanche que les magistrats s’estimant lésés suite au mouvement annuel décidé par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), étaient en droit d’introduire des recours, lesquels seront soumis audit Conseil à l’occasion de sa prochaine session de novembre. «Le Conseil est pleinement habilité à trancher cette question», avait aussi précisé le ministère de tutelle tout en appelant les magistrats «à faire preuve de responsabilité en cette conjoncture sensible que traverse le pays et à faire prévaloir la voie de la sagesse.»

K. A.