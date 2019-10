Réussite de l’étape de la collecte de signatures : La preuve d’un scrutin cautionné par les citoyens

L’évolution positive du processus électoral pour la présidentielle du 12 avril vient de se confirmer à travers le nombre de 22 postulants qui ont franchi avec succès l’étape de collecte des 50.000 signatures exigées pour la nouvelle loi relative au régime électoral. Le premier enseignement à mettre en relief est assurément celui d’une adhésion d’une large partie de la population à ce scrutin que d’aucuns qualifient de décisif pour l’avenir du pays. C’est le cas de le dire.

En effet s’il l’on tient compte notamment des déclarations faites par nombre de prétendants à partir du siège de l’Anie où ils ont procédé au dépôt de leurs dossiers de candidatures. Tout en reconnaissant le contexte difficile ayant prévalu lors de la période de collecte de signatures, beaucoup d’entre eux ont indiqué avoir largement dépassé le seuil exigé par la loi. De quoi certifier l’existence d’une réelle prise de conscience collective quant à l’importance que requiert le scrutin présidentiel qu’une partie du peuple cautionne en tant que solution idoine permettant de réaffirmer sa souveraineté nécessaire à l’émergence d’une nouveau système de gouvernance apte à satisfaire ses aspirations en matière de changement.

De ce nombre de 22 postulants ayant affirmé, en outre, réunir les conditions nécessaires à la validation de leurs candidatures, l’on peut en déduire que toutes ces voix, qui appellent à qui veut les entendre au report de la présidentielle, voire à l’annulation de ce scrutin, viennent de subir un échec cuisant. Il est question notamment de ces cercles occultes dont les agissements visant à entraver la tenue du prochain rendez-vous des urnes ont été dénoncés tout récemment par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati.

Ce dernier avait en effet ouvertement accusé ces parties tapies dans l’ombre de brandir «des slogans flamboyants et d’apparence étincelants, mais qui sont sournois au fond dans le but d’instrumentaliser la conscience des citoyens animés de la volonté de servir le pays». Il ira même jusqu'à qualifier les auteurs d’une telle manœuvre insidieuse de «personnes dénuées de conscience», tout en leur rétorquant d’un ton convaincu «que la marche se poursuivra et ne s’arrêtera point, en dépit des ennemis du peuple et du pays, et la détermination de forces vives de l’Algérie finira par venir à bout de leur plan».

En effet, le processus électoral poursuivra son évolution et la prochaine étape à venir portera sur l’examen des 22 dossiers des postulants qui seront confiés à une commission composée de 200 experts et mise sur pied par l’autorité Anie à cet effet. Un examen ne devant pas dépassé un délai de 7 jours comme l’a fait savoir le chargé de communication de cette structure indépendante, M. Ali Draâ. S’ensuivra une période de recours auprès du Conseil constitutionnel pour les postulants dont les dossiers seront sanctionnés par une décision de rejet par l’Anie.

Ce à quoi succédera le lancement de la campagne électorale devant connaître son lancement à partir du 14 novembre. Une campagne électorale au terme de laquelle il est attendu du peuple d’accomplir un sursaut national en se rendant aux urnes le 12 décembre prochain «pour élire un nouveau président de la République et édifier ses institutions dans une Algérie nouvelle, capable de relever les défis actuels, aussi bien à l'intérieur qu'aux niveaux régional et international», avait notamment soutenu le chef de l’Etat dans son dernier message à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la presse.

Karim Aoudia