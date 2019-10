Présidentielle du 12 décembre : Liste définitive des candidats validée dans moins de deux semaines

La liste officielle et définitive des candidats à la présidence de la République devrait être connue dans moins de deux semaines, selon les dispositions de la loi organique n° 19-08 du 14 septembre 2019 relative au régime électoral.

En effet, l’article 141 de ce texte souligne, noir sur blanc, que «l’Autorité nationale indépendante des élections statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision dûment motivée, dans un délai de sept jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de l’Autorité nationale indépendante des élections est immédiatement notifiée à l’intéressé, en cas de rejet, il peut introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans un délai de quarante-huit heures qui suivent l’heure de la notification. L’Autorité nationale indépendante des élections transmet au Conseil constitutionnel, ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excédant pas les vingt-quatre heures de la date de l’annonce de ses décisions. Le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’Autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution». En tout et pour tout, moins de deux semaines nous séparent donc de la validation des dossiers par le Conseil constitutionnel.

L'ANIE a annoncé, dimanche dernier, qu'elle était en passe d'examiner les dossiers des postulants à la candidature pour l`élection présidentielle du 12 décembre, dans l'attente de l'annonce de la liste des candidats dans un délai n'excédant pas une semaine et que pas moins de dix commissions ad hoc chargées de l'examen des dossiers des postulants à la candidature pour la prochaine présidentielle et de la vérification de la véracité des informations fournies, ont été installées. Dans une déclaration accordée à l’agence APS, le chargé de Communication auprès de l'ANIE, Ali Draâ, avait mis en exergue que l'Autorité dispose de sept jours pour trancher les dossiers, conformément à la loi organique portant régime électorale.



Les huit derniers candidats sont arrivés avant minuit



Ce même responsable, a par ailleurs, démenti les informations relayées et selon lesquelles «certains postulants auraient déposé leurs dossiers après expiration des délais légaux». Clair, net et précis, Ali Draâ a indiqué que les 8 derniers postulants étaient «arrivés au siège de l'ANIE avant minuit».

Pour rappel, le délai de dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle a expiré samedi dernier au soir, soit, le 26 octobre 2019 à minuit, et ce, conformément à l'article 140 de la loi organique portant régime électoral qui stipule que la déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, dans les 40 jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral et en application des dispositions de la décision du 8 octobre 2019 rendue par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) fixant les modalités et procédures de dépôt de la déclaration de candidature à la présidence de la République. Sur les 147 postulants à la magistrature suprême du pays ayant procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles, 22 ont finalement déposé leurs dossiers, auprès de l’ANIE. Parmi ces 22 candidats à la candidature, l’on peut citer, notamment, le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, le président du parti Talaie El Houriyet, Ali Benflis, le président du Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, l'ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, le journaliste Slimane Bekhlili et l'enseignant universitaire Farès Mesdour.

Les 22 postulants à la magistrature suprême du pays doivent répondre à un certain nombre de conditions exigées par la nouvelle loi organique relative au régime électoral. Parmi ces conditions, l’on peut citer notamment l’exigence de présenter cinquante mille (50.000) signatures individuelles au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale ; des signatures devant être recueillies à travers au moins 25 wilayas du pays.

Aussi et selon les dispositions de ce même texte, le postulant, nécessairement universitaire ou ayant un diplôme reconnu équivalent, doit impérativement fournir un nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas qui ne saurait être inférieur à 1.200. Ces signatures sont portées sur un imprimé individuel et légalisées auprès d’un officier public et lesdits imprimés sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Soraya Guemmouri