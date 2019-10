Vernissage d’une exposition de photos historiques : Sur le chemin de l’indépendance

Plus de cinq-cents photographies sont exposées au niveau de la galerie ‘‘Baya’’ du Palais de la culture Moufdi- Zakaria. Cette exposition, qui illustre des photos historiques, entre dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.

En effet, le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, M. Hassan Rabehi, a inauguré, hier, une exposition de photos historiques organisée au niveau de la galerie ‘‘Baya’’, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria. Cette exposition d’envergure historique est organisée, du 28 de ce mois au 03 novembre prochain, par le Centre nationale de documentation, de presse, d’image et d’information (CNDPI) et ce, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération. Cette exposition ne relate pas seulement un pan de l’histoire de l’Algérie par l’image, mais retrace aussi, et surtout, le vécu du peuple algérien dans un contexte historique et social bien particulier. Répondant à une question d’El Moudjahid relative à l’importance de cette exposition, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, M. Hassan Rabehi, a souligné que « cette exposition constitue à la fois un fonds documentaire, archivistique très important et à la hauteur des attentes des historiens », mais aussi peut représenter une base de travail à « tous les chercheurs qui s’investissent dans la rédaction de l’histoire ainsi que dans la recherche de la mémoire collective nationale ». M. Rabehi, qui s’est félicité de la qualité de cette exposition, a tenu à rappeler qu’elle intervient à la veille de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne et, « grâce à laquelle nous jouissons, aujourd’hui de cette indépendance. Gageons qu’elle soit éternellement préservée », a-t-il réitéré. Dans le même ordre d’idées, le ministre a mis en avant le fait que, « nous avons une grande considération pour tous les sacrifices qui ont été accomplis par les générations passées, notamment celles qui ont eu à prendre les armes pour libérer ce pays ».

S’arrêtant devant une série de photos retraçant les différentes étapes de l’occupation coloniale, M. Rabehi a indiqué que le peuple algérien était appelé à «tirer des enseignements» des sacrifices énormes consentis par nos ancêtres pour libérer notre patrie du joug colonial, afin que s’installent chez eux une véritable volonté et une forte détermination pour barrer la route à tous ceux qui veulent attenter à la sécurité et à la stabilité du pays. La sécurité et la stabilité requièrent, selon le ministre, d’énormes sacrifices, d’où l’impératif de tirer des leçons de l’Histoire de l’Algérie pour mener le pays à bon port en bénéficiant de ses potentialités qu’il conviendrait de mettre au profit du peuple algérien. M. Rabehi a salué, à cette occasion, les efforts déployés par le CNDPI, organisateur de l’exposition, en vue de préserver la mémoire de l’Algérie et permettre ainsi aux générations futures d’apprendre sur l’histoire de leur pays. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que cette exposition regroupe plus de 500 photos en noir & blanc dans différentes dimensions. Les visiteurs de la galerie ‘‘Baya’’ seront embarqués dans un voyage dans le temps qui leur fera partager les joies et les peines de la population algérienne avant, pendant et après le déclenchement de la guerre de Libération nationale. Notons, en outre, que le CNDPI a consacré un carré pour la femme algérienne, qui, depuis la nuit des temps, a combattu pour une Algérie libre et indépendante. Aussi, des dizaines de photos de femmes «moudjahidate et chahidate» connues et méconnues sont savamment mises en évidence. Cette exposition est ouverte au grand public à partir d’aujourd’hui et ce, selon les horaires d’ouverture du Palais de la culture Moufdi-Zakaria.

Sihem Oubraham