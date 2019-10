Algérie-Cuba : Solidarité et amitié

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a reçu, hier l'ambassadrice de Cuba Clara Margarita Pulido Escodell, qui lui a rendu une visite d'adieu, avec laquelle il a passé en revue les relations historiques bilatérales et toutes les haltes de solidarité et d'amitié qui les ont marquées. La rencontre a constitué une occasion pour réitérer la volonté politique des deux pays à renforcer leurs relations privilégiées et à les hisser au niveau des aspirations communes à tous plans. Les deux parties ont mis en avant également le rôle de la coopération parlementaire dans le raffermissement des relations unissant les deux pays, à travers les groupes d'amitié, et ce au mieux des intérêts des deux peuples frères. Ont été abordées, par ailleurs, la convergence de vues des deux pays vis-à-vis de plusieurs questions soulevées sur la scène internationale.