L’ambassadrice de Cuba, Clara Margarita Pulido Escandell : Une dynamique d’échange constant avec l’Algérie

L’ambassadrice de Cuba en Algérie a animé, hier, au siège de sa représentation diplomatique, une conférence débat intitulée «Le blocus, une politique insensée, périmée, illégale et moralement injustifiable».

Cette rencontre a été l’occasion de revenir sur l’état des relations diplomatiques entre les deux pays. À ce propos, S.E Clara Margarita Pulido Escandell n’a pas manqué de qualifier nos relations bilatérales d’éminemment «riches» et «fraternelles», et indiqué que l’Algérie est «un des plus grands soutiens» de Cuba dans sa lutte contre le blocus «illégal» imposé par les États-Unis d’Amérique.

Elle a, par ailleurs, révélé que la coopération entre les deux pays sur le plan médical est plus qu’«exemplaire» et font l’objet de discussions pour les développer «davantage». «Cuba a une industrie biotechnologique et pharmaceutique de pointe, et nous sommes actuellement en discussions avec l’Algérie pour un transfert technologique dans ce domaine. En effet, nous proposons à nos frères la production locale de médicaments contre le cancer du poumon», a-t-elle fait savoir, non sans ajouter que pas moins de 900 collaborateurs cubains travaillent, dans différentes wilayas du pays, pour le compte du secteur médical algérien, et ce dans plusieurs disciplines, telles que l’ophtalmologie, l’oncologie, les soins mère et enfant. La diplomate a, d’autre part, indiqué que la coopération entre les deux nations connaît, actuellement, un élargissement vers d’autres domaines, tels que l’hydraulique. «En effet, nous pouvons vous annoncer que la première brigade spécialisée sur ces questions est arrivée en Algérie», a confié Mme l’ambassadrice. Sur un autre registre, Clara Margarita Pulido Escandell est revenue sur les questions internationales d’intérêt commun, notamment la cause sahraouie, indiquant que cette dernière est une question de «principe». «Le droit à l’autodétermination est incontournable pour ce peuple. Le nouveau président cubain, Miguel Diaz-Canel, a, d’ailleurs, réitéré à plusieurs reprises cette position. Le soutien de notre pays au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui passe, notamment par la formation des centaines de Sahraouis dans les universités cubaines. Nous attachons un lien particulier avec le Sahara occidental», s’est-elle félicitée, évoquant, dans cette droite ligne, les événements en cours en Amérique latine, plus particulièrement au Chili.

En effet, plusieurs pays sont touchés par des mouvements de contestation inédits. À ce sujet, S.E.M Clara Pulido Escandell a affirmé que Cuba prône une politique «stricte de non-ingérence» dans les affaires intérieures des pays, et souligné que les peuples de la région se révoltent contre les «effets du néo-libéralisme».

Mettant à profit cette opportunité, la diplomate est revenue sur la création récente du conseil d’affaire algéro-cubain, dont elle n’a pas manqué de dire qu’il s’agit là d’un instrument «pertinent» pour le développement bilatérale économique. À la fin, et à propos des effets du blocus sur Cuba, l’ambassadrice a fait savoir que depuis l’avènement de Donald Trump à la Maison-Blanche, un grand retour en arrière est perceptible. «Le blocus illégitime s’est renforcé contre notre peuple», a-t-elle souligné, non sans ajouter que la politique imposée par les différentes administrations «états-uniennes» constitue le principal «obstacle» au développement de l’économie cubaine, entraînant, ipso facto, des dommages «incalculables» sur les Cubains.

Sami Kaidi