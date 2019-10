Projet de loi sur les collectivités territoriales : Davantage de prérogatives aux élus

La rationalisation des dépenses, l’autonomie financière, l’importance de miser sur le potentiel des collectivités locales, pour la création de postes d’emploi et de richesse, la mobilisation des ressources humaines et matérielles pour stimuler le développement locale, sont parmi les principaux éléments mis au point, hier à Alger, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune. C’est lors d’une visite d’inspection et de travail, qu’il a effectuée dans plusieurs localités au niveau de la wilaya d’Alger, que le ministre a évoqué le projet de loi sur les Collectivités territoriales qui confère «davantage» de prérogatives aux élus locaux et favorise «l’autonomie financière» aux communes dans la gestion de leurs ressources financières afin de leur donner un rôle économique «actif».

Le ministre part du constat d’un certain «déséquilibre persistant dans les modes de gestion des communes et autres structures administratives». Des modes qu’il qualifie de «classiques» à la source de contraintes et obstacles administratifs aux investissements et à l’amélioration du cadre de vie à l’échelle locale. «L’État s’emploie à éliminer les obstacles administratifs et bureaucratiques qui entravent les activités économiques», a déclaré le ministre, avant de rappeler que «le projet de loi sur les Collectivités territoriales, dont l’élaboration a été finalisée par le ministère, confère davantage de prérogatives aux élus locaux, en ce sens que c’est eux qui représentent les citoyens et connaissent leurs préoccupations», a déclaré le ministre de l’Intérieur, en marge de l’inauguration du nouveau siège de la commune d’Hussein Dey.

Accompagné du wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, le ministre, qui évoquait «un problème de communication» entre élus locaux et citoyen lambda, qu’il identifie comme «source de la crise de confiance entre ce dernier et les institutions censées le représenter et le servir», a exhorté les élus locaux et les présidents d’APC à soumettre aux citoyens les différents projets afin d’en donner leur avis. M. Dahmoune a précisé que ce projet de loi «accorde aux communes une grande autonomie en matière de gestion de leurs ressources», afin de jouer «un rôle actif dans l’économie nationale», et d’ajouter que «les nouvelles missions qui seront, en vertu de la nouvelle loi, confiés aux élus et aux administrateurs locaux, visent à instaurer cette véritable démocratie participative où le citoyen aura droit au regard sur le mode de gouvernance et la gestion des affaires qui le concernent de prime abord».

Mettre le citoyen au cœur des préoccupations des représentants locaux est synonyme de démocratisation «de la prise de décision», explique le ministre, en insistant sur «le principe de la gestion collaborative», en ce sens que les doléances, requêtes et suggestions des citoyens «sont des éléments qui font de lui une force de proposition dans l’identification des contraintes, dans l’élaboration des projets de développement et dans la détermination de l’ordre des priorités sur le plan économique au niveau local».

Par ailleurs, lors de l’inauguration d’une unité de production de médicaments relevant du groupe Saidal à El-Harrach, le ministre a mis en avant l’impératif de «prendre en charge les problèmes des chercheurs dans tous les secteurs», appelant à l’encouragement «des recherches scientifiques pour le développement de la production nationale». L’unité de production d’El-Harrach concerne la production de formes sèches de médicaments (pilules et comprimés), avec une capacité de production de 50 millions d’unités. Cette usine fait partie des trois usines réhabilitées, et qui répandent aux exigences et aux normes internationales en la matière.

Dans la commune de Bab El-Oued, le ministre a fait savoir, lors de la pose de la première pierre de la reconstruction du marché des Trois Horloges, que «les espaces commerciaux de cette structure de proximité devront être distribués à ses anciens commerçants». Par ailleurs, M. Dahmoune a insisté, à l’occasion de l’inauguration du complexe sportif de la commune de Rouiba, sur la nécessité de doter les nouvelles structures sportives d’équipements de sécurité et de surveillance modernes pour la protection des supporteurs et des athlètes.

Il a précisé que le gouvernement s’apprête à accorder la gestion des structures sportives aux jeunes porteurs de projets.

La délégation ministérielle s’est rendue dans les différents chantiers de projets au niveau des communes de H’raoua, Réghaïa, Baraki, Draria et El-Biar, où plusieurs établissements d’utilité publique ont été inaugurés.

Tahar Kaidi