Concurrence dans le contexte de l’économie numérique : adaptation du cadre juridique

Le Conseil de la concurrence avec la participation de la CNUCED a organisé hier, à l’hôtel Sofitel d’Alger, une journée d’études sur le thème de «la Problématique de la concurrence dans le contexte de l’économie numérique». C’est un sujet éminemment important d’autant plus que l’économie numérique est considérée aujourd’hui,comme la nouvelle révolution industrielle, touchant les sphères sociales, économiques, politiques et culturelles. Elle s’impose comme un vecteur de croissance de productivité et de compétitivité. Dans son allocution d’ouverture des travaux, le président du conseil de la concurrence, Amara Zitouni a plaidé pour une adaptation du cadre juridique qui régit la concurrence, la protection du consommateur et la protection des données pour affronter les défis imposés par le développement des entreprises technologiques. Il a insisté sur la nécessité pour notre pays, de contrecarrer les effets pervers générés par une mainmise du marché numérique avec comme chef de file, les fameuses GAFA Google, Apple, Facebook et Amazon. » Il faut alerter les pouvoirs publics», a t-il déclaré, en les incitant à actualiser le cadre juridique et à s’adosser à une coopération internationale, notamment au niveau de la ZLECAF ou zone de libre échange africaine. Dans son intervention, Slimani Djilali, membre du Conseil de la concurrence, a traité des «Problèmes de la concurrence dans l’économie numérique». Concernant l’impact de l’économie numérique sur le droit de la concurrence, les outils traditionnels de ce droit sont considérés comme étant suffisamment adaptés au traitement efficace des pratiques anticoncurrentielles mais le diagnostic de ces situations est rendu complexe avec l’économie numérique. Au plan national, l’orateur observe que l’économie numérique en Algérie accuse un retard du coté de l’offre en services numériques. Cette situation est due en particulier à des réglementations sectorielles rigides et à une structure de financement peu adaptée. En effet, le financement par le biais du capital risque est inexistant alors que le financement bancaire en sus de sa lourdeur bureaucratique n’est pas à la portée des Start up. Le projet de loi de finances 2020 semble cependant tenir compte au plan de l’allègement fiscal apporté aux Start-up de ces contraintes. En fait, c’est l’ensemble des réglementations sectorielles en Algérie qu’il convient de rendre accueillantes pour l’innovation numérique en offrant un droit à l’expérimentation de nouveaux modèles d’affaires. De son côté le Conseil de la concurrence doit, en prévision d’un développement rapide de l’économie numérique proposer aux autorités de l’Etat, l’introduction dans les textes régissant ce conseil, les nouveaux concepts économiques et juridiques caractérisant l’économie numérique ainsi que les modalités de traitement des problématiques posées. Le conseil de la concurrence doit en parallèle se préparer à se doter des moyens humains et techniques pour mener les investigations pertinentes dans l’économie numérique. Dans son intervention, Mme Ebru Gokce, conseillère juridique de la CNUCED, a mis l’accent sur la nécessité d’adapter la législation relative à la concurrence et sa mise en application aux caractéristiques et aux modèles économiques des plateformes numériques qui contrôlent les données des consommateurs. Messad Djellal, maître de conférences, a traité la question de «l’adaptation du droit de la concurrence à l’économie numérique». Selon cette conférencière, il parait souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. La rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. Un impératif qui semble susciter une prise de conscience croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence, comme le montre l’organisation de cette journée d’études.

M. B.