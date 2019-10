Le ministère de la solidarité nationale recrute : Concours pour 1.722 enseignants en novembre

Le concours national de recrutement de 1.722 enseignants des paliers primaire et moyen dans les établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale est fixé pour le 20 novembre prochain. L’opération de dépôt de dossiers qui a débuté le 22 octobre dernier a connue une forte affluence.

Selon un responsable au ministère de la solidarité nationale, plus de 300.000 dossiers ont été déposés à ce jour au niveau des directions de l’action sociale à travers les 48 wilayas du pays. Cette opération devrait se poursuivre jusqu’au 31 octobre. Ainsi, les personnes désirant postuler n’ont que trois jours pour déposer leurs dossiers de candidatures.

Notons que le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a ouvert la porte de candidatures aux diplômés des universités pour participer au concours national de recrutement externe pour accéder au rang d'enseignant dans le cycle primaire dans les matières d'arabe et de la langue amazighe au titre de l'année 2019. La liste des diplômes universitaires concernés par ce concours a été élargie pour inclure d’autres branches dans plusieurs spécialités littéraires, scientifiques et techniques, afin de couvrir l’ensemble des postes budgétaires vacants. Le département de Mme Eddalia vise à travers l’organisation de ce concours le renforcement de l’encadrement des établissements spécialisés en vue d’assurer une «meilleure» prise en charge des élèves aux besoins spécifiques et «d’optimiser» ainsi les conditions de leur scolarité.

La ministre avait fait savoir que la décision prise par le Premier ministre portant sur la levée du gel sur le recrutement dans son secteur permettra de renforcer l’effectif en matière d’encadrement au niveau des centres spécialisés, en vue d’optimiser la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, notamment en matière d’enseignement.

Dans une déclaration à la presse, Mme Ghania Eddalia avait indiqué que tous les préparatifs administratifs et financiers en perspective de ce concours ont été parachevés de concert avec la direction générale de la fonction publique et le ministère des Finances. Selon elle, cette "importante" opération de recrutement permettra d’augmenter le taux de prise en charge nécessaire des enfants aux besoins spécifiques scolarisés qu’ils ne trouvent pas de place dans les établissements scolaires ordinaires.

Pour rappel, plus de 31.700 élèves à besoins spécifiques ont rejoint cette année établissements éducatifs spécialisés, dont le nombre s’élève à 238 centres repartis à travers l’ensemble du territoire national.



Plus de 31.700 élèves à besoins spécifiques à travers 238 centres



Il faut savoir que toutes les mesures visant à réunir les conditions nécessaires pour garantir la scolarité à cette catégorie d'élèves ont été prises. Il faut souligner, à ce propos, la réception, au cours de ce semestre de 6 autres établissements.

Compte tenu de l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette frange de la population, une novelle mesure a été prise cette année pour optimiser leur prise en charge et leur intégration en milieu scolaire. Pour ce faire une convention interministérielle a été signée entre les secteurs de l'Éducation, de la Santé, de la Solidarité et de la Formation, visant à améliorer la scolarisation des enfants aux besoins spécifiques. Elle a pour objectif de mettre en place les mesures et les dispositions relatives à la prise en charge de la scolarisation des enfants à besoins spécifiques au moyen et long terme.

Le ministère de la Solidarité qui s’attelle à assurer les meilleures conditions à cette frange de la population a ouvert les portes de l'investissement au privé matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques en vue de renforcer les établissements d'accueil.

Mme Eddalia qui s’est exprimé sur le sujet a indiqué que l'ouverture de l'investissement pour la création des centres et établissements spécialisés dans le secteur privé vient en appui aux efforts de l'État dans le domaine de la solidarité envers cette catégorie, tout en assurant que «l'État continuera à prendre en charge les personnes à besoins spécifiques issues de milieux défavorisés».

Kamélia Hadjib