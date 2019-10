Habitat : Début de distribution de 57.364 logements

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé, samedi dernier à Saïda, «la promulgation prochaine du décret exécutif relatif au logement locatif promotionnel (LLP)», précisant qu’«il permettra la généralisation de cette formule de logement au niveau national».

Plus explicite, M. Kamel Beldjoud a précisé que «le décret exécutif relatif au logement LLP fait actuellement l’objet de débat par les acteurs et les spécialistes du domaine et les promoteurs immobiliers en vue de l’enrichir avant d’être soumis au Gouvernement». Cette mesure rentrera en vigueur dès la publication du décret sur le Journal Officiel, et permettra ainsi, aux citoyens aux revenus modestes et moyens ne disposant pas des fonds nécessaires pour s’attribuer les formules de logement les plus chères, d’accéder à un toit décent. Puisque, la formule du LLP est censée être dédiée aux salariés qui perçoivent un salaire variant entre 24.000 et 80.000 DA. Le ministre a précisé à cette occasion que «cette nouvelle formule d’habitat touchera un grand nombre de citoyens n’ayant pas les moyens d’acquérir un logement.» Mettant à profit cette opportunité, M. Beldjoud a donné le coup d’envoi de l’opération d’envergure de distribution, à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, de 57.364 logements, toutes formules confondues.

Le ministre a affirmé dans ce sens que «les opérations de distribution, lancées aujourd’hui à partir de cette wilaya de Saida se poursuivront jusqu’au 7 novembre prochain». Rassurant, il précise dans les détails et annonce que «jusqu’au 7 novembre prochain, 20.904 logements publics locatifs (LPL), 4.267 logements participatifs (LSP) et promotionnel aidé (LPA), 8.707 de location/vente AADL, 546 logements promotionnels publics (LPP), vont être distribués progressivement au niveau national, outre la distribution en parallèle de 10.217 décisions d’attribution de terrains individuels à bâtir, de 10.504 décisions d’affectation d’aides à l’habitat rural et de 2.219 autres décisions d’affectations d’aide pour la réhabilitation d’habitations». Le ministre joindra par la suite l’acte à la parole, et consacrera sa sortie sur le terrain pour donner le coup de starter de cette opération de grande envergure. Ainsi, il a présidé, dans la même wilaya, une cérémonie de remise symbolique des clés de 436 logements LPL, de 32 logements LPA, de 509 AADL, de 723 terrains individuels à bâtir, et 514 affectations d’aide à l’habitat rural». Le lendemain, le ministre de l’Habitat a présidé durant son déplacement dans la wilaya de Naâma une cérémonie de remise symbolique des clés de 1.070 logements LPL, de 400 logements promotionnels aidés (LPA), outre la distribution de 200 décisions d’affectation d’aide à l’habitat rural, et de 486 autres décisions d’affectation d’aides de terrains individuels à bâtir.



98 milliards DA consacrés à l’aménagement de lotissements sociaux



Sur un autre registre, une enveloppe de 98 milliards DA a été consacrée au titre du programme de 2020 pour l’aménagement des lotissements sociaux destinés à l’auto-construction dans les Hauts plateaux et dans le Sud du pays, a annoncé M. Beldjoud. «Cette importante enveloppe financière est destinée à l’achèvement du raccordement de 1.450 lotissements sociaux totalisant 352.000 terrains à bâtir aux réseaux de voirie», a-t-il indiqué. Les travaux ont nécessité, au titre du programme de l’exercice en cours, une dotation de l’ordre de 92 milliards DA.

Pour permettre aux bénéficiaires des terrains d’entamer la réalisation de leurs habitations, le Gouvernement avait procédé, la semaine dernière, à l’octroi d’aides destinées à ce mode d’habitat estimées à 1 million DA par bénéficiaire d’un lot à bâtir dans le Sud et à 700.000 DA dans les Hauts plateaux, a indiqué le ministre.

Salima Ettouahria