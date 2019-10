Premières pluies sur Sétif : Satisfaction des céréaliculteurs

Dans une wilaya à vocation essentiellement agricole, céréalière de surcroit, ces pluies bienfaitrices n’ont pas été sans «lever toutes les hésitations des céréaliculteurs et leur permettre, après les labours, de procéder aux semis», indique Abdelmalek Akkouche, directeur des services agricoles. «C’est donc des pluies que tout le monde attendait, notamment les 7.000 céréaliculteurs que compte cette wilaya et qui fondent ainsi beaucoup d’espoir sur cette nouvelle année agricole», ajoute notre interlocuteur qui fait état de quantités collectées jamais égalées, réalisées au titre de la dernière campagne moisson-battage avec près de 1.500. 000 quintaux, au moment où la production d’orge a également dépassé toutes les prévisions, enregistrant un écart nettement positif par rapport à celui de la campagne précédente.

Les pluies fines n’affectant pour le moment pas la tranquillité des citoyens, bien des familles ont tenu à fêter l’événement en revenant à des traditions qu’elles mettent en œuvre en de telles occasions, notamment la saison des labours et des semis qui permettra de traiter pour cette campagne plus de 195.000 ha. Pour les habitants des grands centres urbains comme à Sétif, ces pluies, accueillies avec des plats traditionnels dans de nombreux foyers, permettront de redonner vie à bien des espaces verts. La circulation routière était fluide hier et les premières capuches ont fait leur apparition.

F. Zoghbi