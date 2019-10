Formation professionnelle : Bientôt un plan de formation des enseignants

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Belkheir Dadda-Moussa, a annoncé hier à Laghouat le lancement d’un plan de formation des enseignants du secteur avant le mois de février prochain, pour contribuer à l’amélioration de leurs compétences.

M. Dadda-Moussa a mis l’accent sur la prise en charge des encadreurs du secteur par la réunion des conditions appropriées leur permettant de mener à bien leur mission pédagogique. Les programmes de formation visent, outre l’amélioration du niveau, la formation de compétences en mesure, à travers la nomenclature de spécialités de formation répondant aux besoins de l’économie, de monter des entreprises et de se lancer dans des investissements susceptibles de booster l’économie nationale, a-t-il expliqué. Concernant l’adaptation de la formation théorique avec la pratique, le ministre a évoqué la nécessaire conclusion de conventions avec les différents secteurs d’activités, en vue d’assurer une formation pratique mutuellement bénéfique, assurant à la fois une formation de qualité aux stagiaires et un service public aux secteurs d’activités.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a, par ailleurs, présidé une cérémonie de signature de deux conventions de coopération et de coordination, l’une avec le secteur de l’Emploi et l’autre avec l’entreprise JGC (opérant à Hassi-R’mel dans le domaine de la compression de gaz opérant). Auparavant, il a été procédé à l’inauguration au chef-lieu de wilaya d'un institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) et un institut national d’enseignement professionnel, baptisés respectivement des noms du Moudjahid Kerkebane et du Chahid Krim Belkacem, et cumulant une capacité de 1.500 places. Dans la commune de Laghouat, le ministre a inspecté des ateliers de formation qualifiante relevant du centre de formation professionnelle et d’apprentissage Ahmed-Linani, avant de s’enquérir de deux ateliers d’apprentissage des mécanismes de régulation et d’électricité industrielle au niveau de la structure maintenance de Sonatrach. Au terme de sa visite de travail et d’inspection, il a présidé au siège de la wilaya une séance de travail avec les cadres du secteur, les membres du conseil de partenariat et le partenaire social.