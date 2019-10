El-Merdja (Baraki) : Vers l’éradication de la décharge anarchique

La décharge anarchique du vieux quartier d'El Merdja constitue un point noir entachant la scène environnementale de la commune de Baraki (Alger) ; ce qui nécessite «la conjugaison des efforts» en vue de mettre un terme aux dépassements enregistrés, a indiqué le président de l'APC, Hadj Ghazi.

La non élimination de cette décharge anarchique est due, précise-t-il, «au non respect des lieux de décharges par les citoyens habitant près de cette décharge ou en dehors la commune», ajoutant que la solution résidait dans «la conjugaison des efforts de tous les secteurs concernés par l'environnement et le respect de la loi». Cette décharge, dont les appels d'éradication définitive ont été souvent lancés par les internautes sur les réseaux sociaux, est localisée près la rue de l'Indépendance (cité Touileb Mohamed), aux environs des deux communes de Baraki et des Eucalyptus. Cet endroit de désolation, dit le responsable, s'est constitué sur le lieu d'un projet de 600 logements relevant de la circonscription administrative de Dar El Beida. Outre les déchets ménagers quotidiens des quartiers avoisinants, la décharge anarchique constitue aussi une menace sur la santé de par les déchets des abattoirs déposés dans la nuit loin de tout contrôle». Les services de la commune ont sollicité, poursuit le président, «l'aide de la police en vue d'intensifier le contrôle sur les lieux et d'appliquer»la loi relative la protection de l'environnement».»Comme solution «provisoire» pour rattraper la situation, dit-il, les services de la commune œuvrent à l'intensification des camions de collecte d'ordures relevant de l'établissement «Extranet» et la distribution des bennes à ordures aux quartiers avoisinants.