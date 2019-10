Les algériens et l’automédication : Un comportement à changer

Le recours à l’automédication tend à se miltiplier de plus en plus dans les gestes quotidiens. Ignorant ainsi les risques, les Algériens continuent de prendre et d’acheter des médicaments de leur propre initiative ou de celle d’un proche, dans le but de se soigner d’une affection ou d’un symptôme qu’il a lui-même identifié, sans avoir recours à un professionnel de santé.

De ce fait, la consommation des médicaments a connu ces dernières années une forte croissance. Par ailleurs, aucune étude n’a démontré pour l’instant le taux de consommation des médicaments prescrits, cependant ce qui est à relever c’est que la plupart des médicaments à prescription obligatoire peuvent être obtenus sans faire l’objet d’une ordonnance, un phénomène qui prend de l’ampleur vu le manque d’encadrement réglementaire dans ce domaine. D’ailleurs ce qui a été révélé par l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) sur la consommation des médicaments en Algérie est que «les Algériens sont très nombreux à recourir à l’automédication». Maux de gorge, fièvre, douleurs digestives, blessures légères…, soigner les petits maux du quotidien par la prise de médicaments est devenu un réflexe pour beaucoup d’Algériens. Alors que les médecins découragent les pharmaciens à prescrire ou vendre des médicaments sans avoir les avoir consultés, qu’il soit spécialiste ou généraliste.

Les spécialistes de la santé qui s’intéressent au comportement des Algériens quant à leur santé en général et des médicaments en particulier, en ciblant un échantillon représentatif de milliers de personnes issues de différentes wilayas, révèlent que la tranche d’âge des personnes qui ont recours à l’automédication varie de 18 à plus de 60 ans, dont 50 % de femmes, avec un niveau d’instruction disparate et une majorité de résidants en milieu urbain.

L’enquête réalisée en 2018 a révélé que 52 % des personnes ayant consommé des médicaments parmi le panel interrogé ont privilégié l’automédication, et 45 % ont recours à la phytothérapie, essentiellement en s’approvisionnant chez les herboristes. 42 % des personnes ayant consommé des médicaments l’an dernier ont également sollicité les pratiques alternatives comme la «rokia», la «hidjama» et autres, alors que 37 % d’entre elles ont assuré avoir des difficultés à s’approvisionner en médicaments.

Sur ce nombre, 40 % ont affirmé n’avoir pas trouvé le médicament prescrit, ni en princeps ni en générique, selon les résultats de l’étude qui dévoile aussi qu’en ces cas, 22 % de la population interrogée n’a pas suivi son traitement prescrit, alors que 42 % d’entre elle a dû faire 3 pharmaciens pour acheter les médicaments.

57 % des personnes interrogées se sont rendues dans des structures de santé publique -81 % d’entre elles satisfaites quant à la qualité de la prise en charge- et

67 % ont consulté des médecins du privé -avec 89 % de satisfaction.

Pour expliquer les raisons de l’automédication et avertir sur les conséquences qui parfois peuvent s’avérer dangereuses, le docteur Mouloud Dalila, médecin généraliste, nous fait savoir que «ignorant les risques, certains patients demandent des corticoïdes et des antibiotiques sans l’aval de leur médecin traitant» précise-t-elle. «Ce genre de pratique émane de toute les catégories de la société, même les personnes instruites. Le patient va souvent d’abord vers le pharmacien d’officine exposer son cas, et demander un avis ou un conseil avant d’aller consulter un médecin. Par déontologie et par vocation, le pharmacien doit toujours inciter à consulter, mais il y a des situations où ceci n’est pas nécessaire», explique-t-elle, en mettant l’accent toutefois sur le fait que «le citoyen est de plus en plus cultivé, informé, mais le taux d’analphabétisation est assez bas dans notre pays.» Nous avons affaire à des couches sociales de plus en plus ouvertes sur le monde grâce à internet et à l’explosion des réseaux sociaux. Donc il faut mettre fin à ce genre de pratique pour préserver la santé des individus, mais aussi pour ne pas aggraver celle des personnes malades», recommande telle.

Kafia Ait Allouache