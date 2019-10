Béchar : 5e édition du court-métrage

Les 16 courts-métrages sélectionnés, sur les 45 postulants, dans le cadre de la 5e édition de cette manifestation cinématographique, qui se tiendra du 2 au 5 novembre prochain à la maison de la culture de Béchar, seront en compétition et visionnés à raison de cinq courts-métrages par jour.

S’inscrivant dans une optique de promotion du septième art et d’une découverte de jeunes cinéastes talentueux, cette rencontre permettra également un échange fructueux entre jeunes amateurs et réalisateurs qui auront également à profiter d’ateliers destinés à la formation et au perfectionnement en matière de réalisation cinématographique, d’écriture de scénario, de montage et de mise en scène, alors que des expositions sont également prévues à cette occasion.

Trois prix récompenseront les trois premiers films primés d’un montant respectif de 120.000 DA, 80.000 DA et 60.000 DA et le prix du jury de 40.000 DA.

Des nominations pour le meilleur rôle masculin, meilleur rôle féminin, meilleur scénario et meilleur éclairage sont également prévus à l’occasion de cette manifestation.

