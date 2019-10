Note de lecture, Economie du tourisme, un investissement d’avenir pour l’Algérie essai de Karim Chérif : Un état des lieux exhaustif

Pour tout dire, voici un ouvrage qui, s’agissant d’analyser la situation du secteur touristique et hôtelier en question —pour, en retour, prodiguer les conseils les plus idoines en matière de gestion —, sort enfin des sentiers battus de la contorsion dithyrambique et du ronronnement laudateur. Bref, un ouvrage par lequel l’auteur prend carrément le taureau par les cornes.

Déjà dans l’introduction à son ouvrage, l’auteur avertit : «Nous savons tous qu’à l’avenir, nous ne pourrons plus vivre demain comme par le passé. Le temps de la rente pétrolière est derrière nous. Chacun doit prendre conscience que l’ère de l’Etat providence est révolue. C’est pourquoi, j’ai l’intime conviction que nous devons agir maintenant pour réussir demain» (Page 17).

Karim Chérif se veut malgré tout rassurant quant à une appartenance politique quelconque : «j’aborde… ce livre sans esprit partisan, sans dogmatisme et en dehors de toute démarche politique. En traitant de ce qui doit changer, je ne m’inscris pas en critique du passé», annonce-t-il au préalable. Le lecteur est ainsi prévenu par un auteur qui s’exprime en connaissance de cause ; et qui d’ailleurs tient à le faire observer en ces termes : «En m’inspirant de ce qui a été des succès ailleurs et, au regard de mon expérience de professionnel du secteur, je souhaite proposer et faire partager une vision constructive, pragmatique et novatrice» (Id.).

Quand on entame la lecture du contenu de l’ouvrage, on sent qu’en dépit de la complexité de la chose, l’auteur s’est efforcé d’être le plus exhaustif possible. Autrement dit, Karim Chérif était animé du souci de ne rien négliger, quelque fut l’angle abordé. Ce qui n’est pas toujours évident car les deux secteurs couplés que sont le tourisme et l’hôtellerie représentent, à eux seuls, un très large pan de l’économie nationale.

On a ainsi pu parcourir une bonne quinzaine de chapitres où tous les volets du secteur sont abordés, voire disséqués de façon méthodique ; où moult expériences réussies sous d’autres cieux, donc plutôt convaincantes, sont citées comme autant d’exemples à méditer et dont l’auteur suggère qu’il faudrait s’inspirer en matière de gestion. Ce qui en facilite quelque peu la lecture en la rendant attrayante, notamment pour le lecteur non averti, pour ne pas dire profane. D’ailleurs, on se rend très vite compte, pour le lecteur averti, que l’auteur maîtrise avec efficience les concepts afférents au secteur touristique et hôtelier et ce, dans cette mesure bien simple qu’il ne place —forcément—pas ce secteur, structurant par excellence, comme un facteur de développement, pour ne pas dire un préalable à ce développement, mais semble admettre la thèse inverse, à savoir que c’est plutôt le développement —tous secteurs confondus—d’un pays donné qui fait le tourisme et non l’inverse.

En somme, voilà un ouvrage qui, s’agissant d’analyser la situation du secteur touristique et hôtelier en question pour, en retour, prodiguer les conseils les plus idoines en matière de gouvernance, sort enfin des sentiers battus de la contorsion dithyrambique et du ronronnement laudateur. Bref, un ouvrage par lequel l’auteur prend carrément le taureau par les cornes. Qui, pour tout dire, explique comment développer une économie hors hydrocarbures efficiente, basée notamment sur une industrie touristique florissante et néanmoins responsable sous l’angle du respect de l’environnement. L’auteur résume cette prise de conscience par le passage ci-après ô combien sentencieux : «Les défis qui se posent aujourd’hui à l’Algérie dictent en premier lieu la nécessité de libérer le pays de la dépendance aux hydrocarbures et de bâtir une économie tout en assurant la pérennité des choix sociaux» (Page 196). C’est d’ailleurs là tout l’enjeu du développement dans notre pays.

«Economie du tourisme, un investissement d’avenir pour l’Algérie» essai de Karim Cherif ; Casbah Editions, Alger 2017, 196 pages

Kamel Bouslama

Bio-express

Agé de 52 ans, dirigeant gradué en gestion, diplômé d’une école supérieure de commerce à Paris, formé aux techniques des métiers de l’hôtellerie et du tourisme au lycée hôtelier de Sain Quentin en Yvelines (France), Karim Chérif est un entrepreneur résolument investi dans la gestion participative et aussi fondamentalement engagé dans la vie économique et citoyenne de son pays.