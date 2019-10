Grand angle : éradiquer le mal à la racine

A quelques nuances près et à quelques années d’intervalle, c’est un remake du scénario, mis en scène en 2011 pour annoncer la mort de Oussama Ben Laden, lors d’une opération menée par les forces spéciales américaines au Pakistan, qui a été reproduit par la Maison-Blanche. Ainsi, tout comme son prédécesseur, Barack Obama, qui avait annoncé le 2 mai 2011 l’élimination du chef d’El Qaida, Donald Trump s’est également adressé aux américains ce dimanche, 27 octobre, pour leur annoncer l’élimination de Abou Bakr al-Baghdadi, chef du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Une annonce suivie par celle faisant état également de l’élimination de son bras droit et porte-parole du groupe. A coup sûr, l’élimination de ces deux personnages est d’une importance capitale dans le combat mené contre Daech. Certes déjà fragilisé par les nombreux revers essuyés en Irak et en Syrie, d’où il a fini par être chassé, le groupe pouvait cependant toujours compter sur l’aura de son chef pour remobiliser les troupes et de tenter de reconstituer le califat sur une autre terre. C’est dire que l’annonce de l’élimination de Baghdadi ne peut qu’aggraver la déroute des troupes. Du moins une fois sa mort, annoncée, faut-il le rappeler, plusieurs fois ces dernières années, confirmée. Mais cela ne signifie pas aussi pour autant qu’il en est fini du terrorisme et de l’extrémisme violent. Daech lui-même n’a-t-il pas profité de la fin d’El Qaida pour combler le vide et s’imposer sur la scène internationale comme le nouveau groupe terroriste semant la mort à travers le monde? En effet, si effectivement l’élimination de Baghdadi a de quoi donner au président américain de nombreuses raisons de pavoiser devant les journalistes, il n’en demeure pas qu’elle ne doit pas pousser à la démobilisation. Et c’est à juste raison que cette annonce n’a pas été accueillie avec triomphalisme ailleurs dans le monde. Dirigeants et responsables étrangers ont souligné que la disparition d'Abou Bakr al-Baghdadi n'annonçait pas la fin de Daech. Car si elle est importante dans la lutte contre le terrorisme, elle n’en constitue pas moins qu’une étape dans la bataille menée contre ce fléau.

Nadia K.