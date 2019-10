12e jour des manifestations au Liban contre la classe politique : à la recherche d’une issue

Au lendemain d'une démonstration d'unité sans précédent au Liban, les manifestants ont renforcé hier leurs barrages routiers, durcissant encore le bras de fer avec le pouvoir confronté à une paralysie persistante du pays. Les images de l'immense chaîne humaine qui a pris dimanche position sur 170 km le long de la côte libanaise, regroupant une foule joyeuse drapée du drapeau national, s'étalait hier à la Une de tous les journaux. La presse y voit le symbole d'un soulèvement sans précédent, par son ampleur et son harmonie, dans l'histoire du Liban. Avec un objectif commun à tous: le départ de l'ensemble d'une classe politique qui a laissé couler le pays. Dès l'aube, les barrages bloquant l'autoroute à l'entrée de Beyrouth ont été renforcés par des dizaines de voitures mises au travers des voies, s'ajoutant aux barricades installées depuis plus de dix jours. Au 12e jour du soulèvement, aucune solution ne semble en vue alors que banques, écoles et universités restent fermées jusqu'à nouvel ordre. La fin du mois approche et certains salaires pourraient ne pas être versés. De brefs affrontements, qui ont fait sept blessés, avaient éclaté samedi soir avec l'armée près de Tripoli, mais aucun autre incident de ce type n'a été signalé depuis.au volet politique, Hassan Nasrallah, a rejeté la demande populaire d'une démission du gouvernement, comme l'avaient fait avant lui le Premier ministre Saâd Hariri et le président Michel Aoun. L'impasse semble complète. Un temps évoqué, un remaniement ministériel ne paraît plus à l'ordre du jour. Les principaux ministres, même les plus conspués par la rue, refusent d'être sacrifiés sur l'autel de la colère populaire, rapporte la presse. Dans la rue, l'incertitude est totale mais le pays a le sentiment de vivre un moment historique.

R. I.