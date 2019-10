Syrie : Le porte-parole de DaeCh éliminé à son tour

Le porte-parole du groupe terroriste a été tué, dimanche, dans un nouveau raid mené dans le nord de la Syrie, a indiqué un responsable des forces kurdes.

Abou Hassan Al-Mouhajir a été "tué", a indiqué un haut responsable des Forces démocratiques syriennes (FDS), cité par l'AFP. Il a été "pris pour cible" dans le village d'Aïn al-Bayda, dans le nord de la province d'Alep, près de la ville de Jarablos à la frontière avec la Turquie, avait auparavant annoncé sur twitter le commandant en chef des FDS, Mazloum Abdi. Cette opération a été menée "en coordination directe entre les renseignements des FDS et l'armée américaine", a-t-il ajouté. Par ailleurs, les services de renseignement irakiens ont pu localiser le chef du groupe terroriste Daech Abou Bakr al-Baghdadi grâce à son conseiller qui leur a expliqué comment ce dernier avait pu éviter d'être capturé pendant tant d'années, ont raconté à Reuters deux officiers de sécurité irakiens. "Les informations obtenues du conseiller d'Abou Bakr al-Baghdadi ont permis aux services de renseignement irakiens de localiser le numéro un de Daech", dévoile l'agence de presse Reuters en citant deux officiers de sécurité irakiens, après l'annonce, dimanche, de la mort de l'homme considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie. L’agence évoque notamment Ismaël al-Ethawi, l’un des principaux collaborateurs du chef du groupe terroriste.