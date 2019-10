Badminton : Tournoi international Open (seniors) : l’Algérie remporte 4 médailles, dont 1 en or

La sélection algérienne de badminton (individuel/seniors) a décroché quatre médailles, dont une en or, lors du tournoi international Open d'Alger dont les finales ont eu lieu dimanche à la salle omnisports d'Aïn-Taya. Le vermeil est revenu, dans l'épreuve du double messieurs, à la paire Mammeri Koceïla - Medal Youcef Sabri, vainqueur de son homologue polonaise composée de Pawel Pietryka et Jan Rodzinski par 2 sets à 0 (21-16, 21-16). Trois autres médailles en bronze ont été remportées en double messieurs (Madjed Yacine Belahouane - Mohamed Amine Guelmaoui), double mixte (Mohamed Abderrahim Belarbi - Hala Bouksani) et double dames (Amina Deghmas - Kenza Ghessil). "C'est vrai que nous avons montré un bon visage, mais on aurait pu rafler plus de médailles. C'était une belle occasion pour nos athlètes d'engranger des points supplémentaires en vue de la qualification pour les prochains JO-2020 de Tokyo. Il nous reste jusqu'au mois d'avril prochain pour tenter de se qualifier au rendez-vous olympique", a indiqué à l'APS le président de la Fédération algérienne de badminton (FABa), Amine Zoubiri. Dans les épreuves du simple, les représentants algériens ont échoué à passer les premiers tours, avec les éliminations précoces d'Adel Hamek, Medal Sabri, Lynda Mazri, Yasmina Chibah, Inès Ziani et Fard Houda. Hier ont débuté les épreuves de la catégorie juniors, toujours à Aïn-Taya, et s'étaleront jusqu'à demain, avec la participation de 33 athlètes, dont 9 filles, représentant quatre pays : Algérie, Nigeria, Tunisie et Irak. Rappelons que l'épreuve senior a enregistré la participation de 84 badistes, dont 34 filles, représentant 30 pays.