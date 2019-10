USM Alger, Il fera partie d’un comité de 11 dirigeants : Hocine Achiou, nouveau DG

Suite aux nombreuses contestations des supporters de l’USMA quant à la situation incertaine de l’avenir du club, Hocine Achiou a été nommé dimanche, directeur général du club algérois succédant à Abdelhakim Serrar qui a occupé ce poste lors des deux dernières saisons. Les gars de Soustara prennent part au championnat de la Ligue 1 avec l’intention de défendre leur titre de champion, avec notamment l’ambition d’aller le plus loin possible en phase de poule de la ligue des champions africaine. Les Rouge et Noir dont le club est confronté à de multiples problèmes sont conscients de la difficulté de leur mission en ce moment du fait de la situation opaque du propriétaire de l’ETRHB qui a fait plonger l’USMA dans la crise.

Il a été donc décidé d’installer Hocine Achiou, ancien international et joueur emblématique du club pendant dix saisons, à la tête de la direction générale du club, accompagné d’un comité ayant pour tâche de prendre le relais pour la gestion de l’USMA en attendant que la situation financière et juridique du club soit solutionnée. Le comité est composé de Mohamed Benmansour, Abdelhamid Berchiche, Abdelkrim Bediaf, Mohamed Bouchakour, Fodil Djebar, Kamel Hassina, Rachid Hanifi, Amirouche Lalili, Mustapha Mansouri et Sid-Ahmed Oussaâdit.

Hocine Achiou connait mieux que quiconque la maison Usmiste, lui qui a fait partie de l’équipe mythique de la fin des années 1990 et début des années 2000, avec un riche palmarès grâce à un parcours ponctué de plusieurs titres nationaux.

Kader Bentounès