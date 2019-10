ES Sétif : Nabil Kouki pour redresser la barre

C’est fait ! L’Entente a un nouvel entraineur. Il s’agit de Nabil Kouki (49 ans) qui est devenu, dimanche, son nouvel entraîneur. Il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec pour objectif de redresser une situation qui parait déjà compliquée. Près de deux semaines après la démission de Kheireddine Madoui, l’Entente de Sétif tient enfin son successeur. Il s’agit du Tunisien, Nabil Kouki (49 ans) qui s’est engagé ce dimanche jusqu’à la fin de la saison.

Demi-finaliste avec Al Hilal du Soudan, Kouki est un entraîneur qui a roulé sa bosse avec des faits d’armes éloquents qui font de lui un choix judicieux pour le nouveau président séifien, Fahd Helfaya qui voulait initialement un entraîneur français. Nabil Kouki, qui a été présenté ce dimanche à la presse, s’est dit «ravi de ma nomination à la tête d’un grand club comme l’Entente.

Je m’inscris dans le projet du président qui ambitionne de construire une équipe capable de rivaliser sur le plan national et continental», a déclaré le Tunisien qui a précisé que «la situation actuelle de l’équipe ne me fait pas peur. J’aime les défis et je suis armé pour ça», a-t-il assuré.

Le nouveau coach de l’Aigle Noir a hérité d’une situation peu reluisante. Avec une 11e place au classement et 7 points seulement de récoltés en 8 journées, l’ESS peut se retrouver dans la zone rouge au moindre faux-pas (Ils sont 5 clubs à comptabiliser 7 points, avec un à deux matches en moins pour les autres concurrents).

C’est dire que l’ancien coach du CABBA (de novembre à décembre 2013) aura du pain sur la planche. Il faudra en effet beaucoup de savoir-faire pour améliorer le classement de l’ESS dans un premier temps, puis mettre en place un projet de jeu à même de permettre à l’Entente d’aborder la phase retour mieux armée.

Amar B.